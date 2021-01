Hyundai by mohla vyrábět auto pro Apple

Zatím sice není nic jisté, ale faktem je, že společnost Apple jedná s korejským automobilovým koncernem Hyundai o možné spolupráci při výrobě elektromobilu s logem světoznámé IT firmy.

“Diskutujeme, ale vše je v rané fázi. Zatím nic nebylo rozhodnuto,” uvedlo tiskové oddělení automobilky Hyundai v odpovědi na dotaz listu Financial Times.

Je vysoce pravděpodobné, že Apple současně jedná také s jinými výrobci elektromobilů. Nicméně, šance Hyundai vzrostly poté, co vloni oznámila, že připravila pro své budoucí elektromobily novou speciální platformu, která pracuje s napětím 800 Voltů. Díky ní se například může také podstatným způsobem zrychlit dobíjení trakční baterie. Podobnou zatím využívá jen vůz Taycan značky Porsche.

O tom, že Apple chce vstoupit do světa výroby elektromobilů a případně samořiditelných aut, se mluví již déle než pět let. V roce 2015 byl například oznámen projekt Titan, který se měl přetavit v sériově vyrábený vůz v roce 2019. To se nestalo. Naopak na počátku zmíněného roku 2019 americká média informovala o tom, že Apple propustila asi dvě stovky zaměstnanců, kteří na tomto projektu pracovali.

Až v samém závěru loňského roku agentura Reuters sdělila, že projekt Apple Car se vrací do hry. Měl by využívat vlastní baterie nového typu a hotov by měl být zhruba v polovině tohoto desetiletí.

Autonaelektřinu.cz