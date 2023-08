Hyundai bude dodávat baterie pro Volkswageny

Divize Hyundai Mobis, která je součástí korejského automobilového koncernu Hyundai Motor Group oznámila, že se stane dodavatelem vysokonapěťových baterií pro elektromobily uskupení Volkswagen.

Mělo by se jednat o baterie pro vozidla zkonstruované na základě nové platformy.

Fakticky se dohoda týká systému Battery System Assembly (BSA), který Hyundai Mobis popisuje jako „kompletní produkt, který kombinuje baterii se systémem správy baterie (BMS) a dalšími komponenty, aby byl zajištěn bezpečný a efektivní provoz baterie v elektrickém vozidle.

Vzhledem k tomu, že k tomu účelu Hyundai Mobis vybuduje nový výrobní závod ve Španělsku, poblíž továrny zákazníka, je pravděpodobné, že tyto baterie budou zabudovány do malých elektromobilů odvozených od konceptu Volkswagen ID.2. Tedy i do nového malého elektrického zatím nepojmenovaného modelu Škody Auto a do Cupry Raval. Na trh mají tyto vozy vstoupit za dva roky.

Hyundai Mobis již v současnosti dodává širokou škálu baterií pro elektrická nebo elektrifikované typy vozů značek Hyundai, Kia či Genesis. Přesto je zpráva o spolupráci dvou velkých automobilových koncernů do jisté míry překvapivá, protože se dosud považovaly navzájem za velké konkurenty.

Autonaelektřinu.cz