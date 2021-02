Hyundai a Kia teď o výrobě aut s Applem nejednají; akcie klesly

Soul - Jihokorejské automobilky Hyundai a Kia teď s americkou společností Apple o výrobě samořízených aut nejednají. Firmy to dnes oznámily akciové burze v Soulu. Ještě před měsícem přitom potvrdily, že jednání jsou v počáteční fázi. Akcie Hyundai v reakci oslabily o více než šest procent, akcie Kia Motors dokonce o 15 procent.

Hyundai a Kia uvedly, že nabídky na spolupráci při vývoji autonomních vozidel dostávají od řady firem, ale že zatím není nic rozhodnuto. Agentura Bloomberg koncem minulého týdne s odkazem na informované zdroje informovala, že Apple před několika týdny rozhovory přerušil.

Hyundai rozhovory s Applem potvrdil začátkem ledna, když o nich informovala některá média. Pak ale odmítal mluvit konkrétně o Applu, kterému se většinou nelíbí, když jeho partneři a dodavatelé spolupráci s ním zveřejňují.

Některá média včetně serveru CNBC minulý týden uvedla, že dohoda jihokorejských automobilek s americkou firmou je v závěrečné fázi. Jedna jihokorejská zpráva podle agentury Reuters uváděla, že smlouva bude podepsaná 17. února. Akcie automobilky Kia od potvrzení jednání posílily o 61 procent.

Informace, že se chystá vstoupit do automobilového průmyslu, Apple nikdy nepotvrdil. Není ani jasné, do jaké míry a zda vůbec by se tato americká firma na konstrukci automobilů sama podílela, či zda by přispěla pouze technologií a softwarem.

Konvenční výrobci automobilů už teď bojují s nárůstem počtu firem, které se zaměřují na výrobu elektromobilů, jako je na příklad Tesla. Pokud by se k nim přidal ještě Apple, výrazně by to změnilo situaci na trhu, uvedla agentura DPA.