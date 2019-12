Praha - Hypoteční banka plošně zvyšuje úrokové sazby hypoték o 0,2 bodu. Nové ceny platí ode dneška. Důvodem je zdražování peněz na mezibankovním trhu. Banka, která je lídrem hypotečního trhu, to dnes oznámila ČTK v tiskové zprávě. Ostatní banky zatím se zvyšováním sazeb vyčkávají.

Hypoteční banka plošně zvyšuje úrokové sazby po delším období jejich klesání. Průměrná úroková sazba hypoték v říjnu klesla podle Fincentra Hypoindexu na 2,36 procenta ze zářijových 2,47 procenta. Sazby klesly devátý měsíc v řadě. Na minimu byla sazba v prosinci 2016, a to 1,77 procenta. Od té doby většinou rostla.

"Pečlivě sledujeme situaci na trhu i kroky konkurence a nevylučujeme, že v dohledné době zvážíme zvýšení úrokových sazeb u hypoték," řekl ČTK mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Komerční banka zvyšování sazeb u hypoték podle mluvčího Pavla Zúbka v tuto chvíli nepřipravuje. "Hypotéky upravujeme průběžně. V tuto chvíli je neměníme," doplnila mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.

"Úroveň sazeb v posledních měsících sice nedorovnala minima z let 2016 a 2017, přesto však byla a i nadále zůstává velmi příznivá. Od léta rostou ceny našich zdrojů, do dnešního dne o více než 0,5 bodu. Nyní jsme se rozhodli na tento nárůst reagovat," uvedla mluvčí Hypoteční banky Andrea Vokálová.

Pro průměrný úvěr 2,2 milionu Kč s LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) 70 procent, splatností 25 let a fixací na pět let se sazbou 2,69 procenta činí nyní splátka 11.862,60 Kč měsíčně. U stejného úvěru se sazbou před navýšením sazeb, tedy 2,49 procenta, byla splátka 11.647,20. Rozdíl je tedy podle výpočtu Hypoteční banky 215 Kč měsíčně.

"Ještě v říjnu průměrná úroková sazba klesala a dosáhla hodnoty, která byla o a 60 bazických bodů nižší než na začátku roku 2019, což bylo pro klienty financující nemovitosti prostřednictvím hypotečního úvěru velmi příznivé," uvedl regionální ředitel společnosti 4fin Tomáš Hudeček. Cenotvorbu úrokových sazeb hypoték podle něj ovlivňuje především konkurenční boj a cena zdrojů, za které si banky peníze samy půjčují. Právě ta v posledních měsících rostla, dodal.

Cena peněz na mezibankovním trhu se od září postupně zvyšuje, na průměrné úrokové sazbě to ale příliš vidět není, souhlasil hypoteční specialista společnosti ChytryHonza.cz Daniel Horňák. Banky tak podle něj sahají do svých zisků a i přes rostoucí cenu zdrojů snižují sazby koncovým klientům.

Ředitel hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milan Voldřich upozornil na to, že v listopadu se cena peněz na pětileté fixace dotkla dvou procent, což je o půl bodu více než na začátku října. To už je podle něj velký skok, který se musí do ceny hypoték promítnout v následujících měsících, pokud banky nebudou chtít prodávat hypotéky pod svými náklady.