Praha - Hypoteční banka, lídr hypotečního trhu, ode dneška dále zdražuje svůj hlavní produkt, Jasnou hypotéku. Sazby u hypoték s fixací na pět, sedm a deset let tak vzrostou o dvě desetiny, sdělila dnes banka, která tak reaguje na opětovný růst úrokových sazeb. Minulý týden ho schválila rada České národní banky. Zdražení hypoték připravují i další banky.

Jasnou hypotéku zdražuje Hypoteční banka počtvrté v krátkém období. "Jsme si vědomi, že další zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB omezuje žadatele o hypoteční úvěry, v tomto případě však nemáme příliš jiných možností než reagovat na situaci na trhu," uvedl člen představenstva banky Vladimír Vojtíšek.

Hypoteční úvěry se tak v rámci nejčastěji volených fixací na pět, sedm a deset let zvýší na hodnoty například u LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) do 70 procent z původních 2,89 procenta na 3,09 procenta. Nově se také objeví možnost jednoleté fixace a pásma LTV 90 procent.

Česká spořitelna k růstu sazeb přistoupí od půlky listopadu. "Předpokládáme, že trh bude na dnešní rozhodnutí ČNB reagovat v následujících týdnech. I přes silné konkurenční prostředí by se nárůst mohl pohybovat nad hranicí 0,1 procenta," uvedl minulý týden mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek. "Úrokové sazby u hypoték nyní nezvyšujeme, ale rozhodně to do budoucna vzhledem ke zdražení zdrojů nevylučujeme," řekl ČTK mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek. "Sazby u hypotečních úvěrů upravujeme průběžně," doplnila mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.

Bankovní rada ČNB minulý týden zvýšila základní sazbu, od níž se odvíjejí úroky úvěrů, hypoték i vkladů, o čtvrt bodu na 1,75 procenta. Průměrná úroková sazba hypoték v září podle Fincentrum Hypoindexu stoupla na 2,57 procenta ze srpnových 2,53 procenta. Na minimu byla sazba předloni v prosinci, a to na 1,77 procenta. Experti očekávají, že průměrná sazba hypoték se na přelomu roku ocitne v blízkosti tří procent.