Praha - Hypoteční banka, lídr hypotečního trhu, dále zdraží svůj hlavní produkt Jasnou hypotéku. Od 10. prosince stoupnou úrokové sazby o další jednu nebo dvě desetiny procentního bodu podle konkrétních fixací, sdělila ČTK banka. Reaguje tak na vývoj dlouhodobých úrokových sazeb na českém mezibankovním trhu. Hypotéky zdražily i další banky.

"Období levných hypoték, kdy se hypoteční úvěry pohybovaly kolem dvou procent, je již minulostí. Lidé, kteří uvažují nad hypotečním úvěrem, by si měli pospíšit. V dohledné době budou totiž úrokové sazby hypoték spíše růst, jejich pokles je v následujících měsících nepravděpodobný," uvedla mluvčí Hypoteční banky Andrea Vokálová.

Česká spořitelna zvýšila sazbu 15. listopadu o 0,1 až 0,2 procentního bodu v závislosti na typu fixace. "Pozorně sledujeme vývoj hypotečního trhu i politiku centrální banky. A bude-li situace vyžadovat úpravu úrokových sazeb, flexibilně k ní přistoupíme," řekl ČTK mluvčí spořitelny Filip Hrubý.

Sberbank CZ úrokové sazby hypoték měnila 8. října, kdy je zvýšila o 0,4 procentního bodu. "Vzhledem k dalšímu růstu základní úrokové sazby ČNB a vývoji na trhu zvýšení úrokové sazby hypoték v prosinci 2018 nevylučujeme," sdělila mluvčí banky Radka Černá.

Moneta Money Bank v polovině září tohoto roku zvedla úrok u pětileté fixace o 0,2 bodu a v polovině října u sedmi a desetiletých fixací o 0,1 bodu. "Začátkem prosince jsme zvýšili úrokovou sazbu hypoték s LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) do 80 procent u všech fixací o 0,3 bodu a zároveň jsme snížili úrokovou sazbu u hypoték s LTV mezi 80 a 90 procenty o 0,4 bodu. Navyšování úroků do konce roku v tuto chvíli neplánujeme," informoval manažer pro úvěrové produkty Tomáš Kostrhoun.

Raiffeisenbank naposledy měnila sazby 19. listopadu. Její aktuální sazba začíná na 3,29 procenta, momentálně nemá žádnou predikci k plánovaným úpravám sazeb. UniCredit Bank v prosinci nezvažuje zvýšení úrokových sazeb u hypoték. "Stále nabízíme úrokovou sazbu od 2,89 procenta pro všechny krátkodobé i dlouhodobé fixace," uvedl mluvčí banky Petr Plocek. Pokud se v následujících dnech významně nezmění ceny zdrojů, rovněž Komerční banka do konce roku ponechá úrokové změny na současných hodnotách.

Hypotéku v pásmu LTV do 70 procent u pětileté fixace nyní dostane klient Hypoteční banky za úrokovou sazbu 3,19 procenta, od 10. prosince to bude 3,39 procenta. Stejně tak tomu bude u LTV do 80 procent.

Bankovní rada České národní banky počátkem listopadu zvýšila základní sazbu, od níž se odvíjejí úroky úvěrů, hypoték i vkladů, o čtvrt bodu na 1,75 procenta. Průměrná úroková sazba hypoték v říjnu podle Fincentrum Hypoindexu stoupla na 2,66 procenta ze zářijových 2,57 procenta. Na minimu byla sazba předloni v prosinci, a to na 1,77 procenta. Experti očekávají, že průměrná sazba hypoték se na přelomu roku ocitne v blízkosti tří procent.