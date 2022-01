Hypomonitor: Banky loni poskytly nové hypotéky za rekordních 379 miliard korun

Praha - Banky a stavební spořitelny loni poskytly nové hypoteční úvěry za rekordních 379 miliard korun, což je meziroční nárůst o 70 procent. Celkem, včetně refinancování, banky loni poskytly 178.000 hypoték za rekordních 541 miliard korun. V případě počtů úvěrů jde o zhruba 50procentní nárůst a u objemu o 73 procent. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

"Objem hypotečních úvěrů přes 540 miliard je rekordní a na dlouhou dobu rekordním zůstane. Lidé si napůjčovali 28 procent toho, co utratí celá republika, což je neskutečné číslo," upozornil analytik společnosti Patron Daniel Horňák.

V samotném prosinci zájem o hypotéky mírně poklesl, když banky a stavební spořitelny poskytly hypotéky za 44,3 miliardy korun, což je o zhruba dvě miliardy korun méně než v listopadu. Objem refinancovaných hypotečních úvěrů v prosinci setrval na zhruba deseti miliardách korun. Přes osm miliard tvořily refinancované úvěry z jiných finančních institucí a 1,8 miliardy korun pak úvěry refinancované interně. Průměrná úroková sazba u hypoték v prosinci stoupla na tři procenta z listopadových 2,7 procenta. Podle asociace ale prosincová průměrná úroková sazba ještě zachycuje uzavřené smlouvy, které byly rozjednány s klienty v dřívějších měsících. Nabídkové sazby hypoték se v prosinci již pohybovaly v průměru kolem čtyř procent a letos dále porostou.

ČBA upozornila, že hypoteční sazby reagují s mírným zpožděním především na vývoj tržních úrokových sazeb delších splatností. Ty přitom v posledních týdnech opět vzrostly a dostaly se na nejvyšší hodnotu od roku 2008. Tehdy se podle oficiálních statistik České národní banky hypoteční sazba pohybovala kolem 5,5 procenta. "Pokud se tržní sazby letos výrazněji nezmění, měly by hypoteční sazby letos postupně směřovat k této hranici, ačkoli konkrétní sazba se bude odvíjet od zvolené délky fixace. V tuto chvíli je tržní úroková sazba u delších splatností nižší, přesto může řada klientů zvolit raději kratší fixaci s nadějí, že úrokové sazby výhledově opět poklesnou," uvedl hlavní ekonom ČBA Jakub Seidler.

Na hypotečním trhu bude podle Ondřeje Šuchmana z Komerční banky ještě nějakou chvíli patrný takzvaný efekt předzásobení, jelikož je podle něj zřejmé, že úrokové sazby napříč trhem ještě porostou. "Navíc od 1. dubna začnou platit nové limity pro hypotéky stanovené Českou národní bankou, které budou pro určitou skupinu klientů znamenat nemožnost získaní hypotečního úvěru po tomto datu. První kvartál letošního roku tak může být ještě poměrně silný," uvedl.

Průměrná hypotéka v prosinci mírně poklesla na 3,45 milionu Kč. S očekávaným růstem úrokových sazeb je tak zřejmé, že se bude navyšovat měsíční splátka u nových či brzy refixovaných úvěrů. Pokud by se průměrná hypoteční sazba letos dostala k hranici pěti procent, znamenalo by to pro průměrnou velikost hypotéky nárůst měsíční splátky o 3500 až 4000 korun měsíčně.

"Vrchol zájmu o hypotéky je v tuto chvíli už za námi. Kvůli rostoucím úrokovým sazbám jsme už v prosinci zaznamenali výraznější pokles podaných žádostí. Ještě rychlejší ochlazení poptávky očekáváme v letošním roce, kdy by trh mohl poklesnout i o 40 procent," uvedl vedoucí hypoték Air Bank Radek Perman.