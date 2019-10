Hypoindex: Průměrná sazba hypoték se v září propadla na 2,47 %

Praha - Průměrná úroková sazba hypoték v září klesla na 2,47 procenta ze srpnových 2,61 procenta. Sazby klesly již osmý měsíc v řadě. Vyplývá to z aktuálních údajů Fincentra Hypoindexu. Na minimu byla sazba v prosinci 2016, a to 1,77 procenta. Od té doby většinou rostla. Ani díky levnějším hypotékám ale hypoteční trh příliš neožívá.

Počet sjednaných hypoték v září meziměsíčně vzrostl o 206 smluv na 6359. To není nic neobvyklého, zájem o hypotéky většinou po letních prázdninách roste. Přestože levnější hypotéky přilákaly do bank více klientů než v srpnu, objem poskytnutých hypoték se jen těsně dostal za hranici 15 miliard korun. Proti loňskému září to byl propad o šest miliard Kč.

"Proti začátku roku jde o pokles o 0,53 procentního bodu. To už lze bezpochyby označit za významnou změnu a také za trend," řekl ČTK hlavní poradce České bankovní asociace Vladimír Staňura. Snižování sazeb je podle něj logická reakce bank na výrazné propady hypotečního trhu. Domnívá se, že trend bude pokračovat. "Banky v rámci konkurenčního boje budou ochotny sáhnout ještě více do svých marží. V Evropě se sazby hypotečních úvěrů pohybují kolem jednoho procenta," dodal.

Objem nových hypoték zůstal lehce za očekáváním, upozornil ředitel hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milan Voldřich. Hrozivý meziroční pokles o téměř 28 procent je však do velké míry ovlivněn abnormálně vysokou poptávkou po hypotékách v loňském roce, kdy se touto dobou už vědělo, že ČNB zpřísní svou regulaci pomocí stanovení maximálních limitů zadlužení vůči příjmům žadatelů, podotkl.

Letošní září je v meziročním srovnání nejslabší od roku 2014, doplnil hypoteční specialista ChytryHoza.cz Daniel Horňák. Nízké sazby nejsou podle něj samospásné, je zde limitovaný počet nemovitostí k prodeji. "Dalšího snížení sazeb se ještě můžeme dočkat, banky jsou totiž ochotny půjčovat s minimální marží, důležité pro ně je umístit zdroje, kterých mají přebytek," poznamenal. "Do konce roku bude průměrná sazba ještě klesat, ale snížení v příštích měsících nebude tak zásadní," odhadla výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková.