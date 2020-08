Hypoindex: Průměrná sazba hypoték nejnižší za více než 2,5 roku

Praha - Průměrná úroková sazba hypoték v červenci klesla na 2,15 procenta z červnových 2,21 procenta. Sazba klesá čtvrtý měsíc v řadě, tak nízko byla naposledy v listopadu 2017. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Banky letos v červenci poskytly hypotéky v celkovém objemu 21,6 miliardy korun. Letošní červenec se tak stal nejsilnějším sedmým měsícem za dobu zveřejňování indexu. Meziročně se objem hypoték zvýšil o více než šest miliard korun a proti červnu o 650 milionů korun.

"Průměrná úroková sazba hypoték i nadále klesá a dostává se na úroveň listopadu 2017. Podle našeho názoru není v dohledné době žádný relevantní důvod, aby se trend otočil," uvedl specialista společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Stejně jako objemy poskytnutých hypoték rostly v červenci i počty poskytnutých hypoték. Banky sjednaly 7867 hypoték, což je meziročně o 1252 hypoték více a proti červnu letošního roku o 246 hypoték více.

"V červenci se pravděpodobně ještě dotahovaly hypotéky, které byly rozjednány před začátkem prázdnin. Přesto je výsledek objemu sjednaných hypoték nad očekávání, protože v letním období zpravidla dochází k útlumu," řekl ČTK ředitel hypoték Raiffeisenbank Milan Voldřich. Je podle něj evidentní posun poptávky z jara, tedy z doby největšího dopadu koronavirové nákazy na běžné fungování lidí, na letní měsíce. Na přelomu července a srpna už ale registruje pokles poptávky obvyklý pro dobu dovolených.

Lidé vyměnili dovolené za prohlídky nemovitostí, a tak zájem o nové bydlení i v měsíci tradičního poklesu lámal rekordy, uvedl hypoteční specialista realitní společnosti Bidli Daniel Horňák. Trh se podle něj bude i v dalších měsících chovat, jako kdyby žádná krize nebyla. Pořízení vlastního bydlení je díky nízkým sazbám nyní výhodné a investice do nemovitosti je právě v době strachu z budoucnosti jedním z hlavních směrů, dodal.

Od ledna do července byly poskytnuty hypoteční úvěry za více než 131 miliard korun. Za prvních sedm měsíců roku banky poskytly hypotéky za více než 130 miliard korun pouze v roce 2017. "Je šance, že letošní rok bude atakovat rekordní objemy z let 2016 a 2017. Pro banky by ale byl velký úspěch, kdyby objem poskytnutých hypoték překročil hranici 200 miliard korun," podotkl Sýkora.

Průměrná hypotéka dosáhla v červenci 2,745.277 korun. Poprvé od února 2019 tak klesla. Její vývoj jde ruku v ruce s vývojem cen nemovitostí. Pokles průměrné hypotéky tak může naznačovat, že ceny nemovitostí klesají.