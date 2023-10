Hypoindex: Průměrná sazba hypoték na počátku října klesla na 6,05 procenta

Praha - Průměrná sazba hypoték na počátku října klesla na 6,05 procenta ze zářijových 6,1 procenta, snížila se tak pátý měsíc za sebou. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě údajů k pátému pracovnímu dni každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

Úrokové sazby se tak dostaly na úroveň loňského června. Za posledních pět měsíců hypotéky již zlevnily o 27 bazických bodů. "Úrokové sazby hypotečních úvěrů i nadále velmi pozvolně klesají. Toto snižování úrokových sazeb mají na svědomí stále trvající akční slevy jednotlivých bank a také nabídky nižších sazeb pro tzv. zelené hypotéky," uvedl hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora s tím, že jde o hypotéky, jimiž financovaná nemovitost musí splňovat nejvyšší energetickou náročnost.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,05 procenta klesla o 120 korun na 22. 650 korun. Hypoteční splátka se za pět měsíců snížila téměř o 600 korun.

Nejvýraznější pokles úrokových sazeb zaznamenaly hypotéky fixované na jeden rok. Hypotéky do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) zlevnily v průměru o 0,14 procentního bodu na 6,43 procenta a hypotéky pro mladé do 36 let (LTV nad 80 procent) o 0,08 procentního bodu na 6,01 procenta. Úrokové sazby hypoték s LTV do 80 procent a fixací na deset let klesly o sedm procentních bodů na 5,88 procenta a s LTV nad 80 procent o jeden procentní bod na 6,22 procenta.

Růst úrokových sazeb hypoték s LTV do 80 procent a fixací na tři a pět let se zastavil a sazby stagnují na 6,04 procenta, respektive 5,84 procenta. Hypotéky fixované na tři roky přitom v posledních měsících rostly nejvýrazněji.

Mladí si naopak za hypotéky na tři a pět let připlatí. U fixací na tři roky vzrostla úroková sazby v průměru o pět procentních bodů na 6,38 procenta a u fixací na pět let o šest procentních bodů na 6,18 procenta.

Bankovní rada České národní banky podle očekávání na posledním zasedání 27. září základní sazby nezměnila a je dost možné, že sazby zůstanou beze změny i na příštím zasedání bankovní rady, které je naplánované na 2. listopadu. Hypoteční úvěry by přesto mohly dál zlevňovat.

"Pro další vývoj hypotečního trhu by mohlo být impulzem snížení základních úrokových sazeb ze strany ČNB. O něm se hovoří v souvislosti s příštím, tedy listopadovým jednáním ČNB. Avšak stále je ve hře možnost, že ČNB udrží úrokovou sazbu na současné hodnotě. Nicméně tyto 'tanečky' kolem základní sazby nejspíš nezabrání tomu, aby úrokové sazby hypoték i nadále velmi pozvolna klesaly," podotkl Sýkora.