Praha - Hokejový útočník Hynek Zohorna se po odchodu z mistrovské Komety Brno do Pelicans Lahti může opět těšit na setkání v jednom týmu s mladším bratrem Radimem. V dresu české reprezentace budou společně hrát na turnaji Karjala v Praze a Helsinkách. A mohou snít o tom, že se jednou v národním týmu sejdou i s nejstarším sourozencem Tomášem, útočníkem Chabarovsku.

"Tomáš chybí. Dostane asi příležitost na příštím turnaji. Až se jednou potkáme, tak to bude skvělý," řekl Zohorna novinářům na dnešním srazu reprezentace v Praze.

Trio bratrů Zohornů v případě Radimova startu napodobí dosud jedinou sourozeneckou trojici, která v samostatné české reprezentaci nastoupila. Jsou to obránce Karel a útočníci Ivan a Tomáš Rachůnkové. V bývalé federální reprezentaci hrálo slavné slovenské trio Marián, Peter a Anton Šťastní.

Třicetiletý Tomáš Zohorna má na kontě 69 startů, účast na dvou mistrovstvích světa i únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu, ale trošku paradoxně se jako první spolu potkají v reprezentaci jeho bratři. O dva roky mladší Hynek si připsal první dva starty v dubnu a dvaadvacetiletý Radim bude debutovat.

Hynek Zohorna si musí na bratrův příjezd ještě počkat, protože Radim ještě v úterý bude hrát za Kometu v osmifinále Ligy mistrů proti Tappaře Tampere. Potěšilo ho, že od nového trenéra Miloše Říhy staršího dostal další příležitost. "Za tu šanci jsem moc rád," řekl.

V létě se vydal na první zahraniční angažmá a přesun do Lahti si pochvaluje. "Ve Finsku se mi zatím daří. Trefil jsem mladý tým. Jsem v osmadvaceti třetí nebo čtvrtý nejstarší v týmu. Vyměnili půlku týmu a mají tam kvalitní mladé útočníky, které se nebojí dávat do hry," uvedl autor 15 bodů za pět branek a deset asistencí z 18 utkání.

Je spolu s Jessem Mankinenem nejproduktivnějším hráčem týmu a celkem mu patří 24. místo. Vyzkoušel si tak hru i ve zlaté helmě, kterou v Liize nosí lídr kanadského bodování týmu. "Máte na sobě na hlavě maják. Je to takové jinačí. Nosí se tam i modrá helma pro nejlepšího juniora. Já měl tu zlatou asi osmý zápas, na začátku se to tam různě střídalo," uvedl Zohorna.

"Teď máme s Mankinenem stejně bodů, tak se asi budeme střídat. Rád ji předám klukům, hlavně ať jsme týmově dobří. Jsme na pátém místě, je to hrozně vyrovnaný jako v Česku. Jednou se prohraje a můžete být osmí, pak vyhrajete a jste třetí," podotkl Zohorna.

Nastupuje na pravém křídle ve druhém útoku s Aleksim Mustonenem a Jessem Saarinenem. "S klukama hraju vlastně od začátku sezony, Saarinen přišel na levé křídlo po pěti zápasech. Docela se dá říct, že nám to jde, a nevadí mi, jestli jsem vpravo nebo centr," prohlásil Zohorna.

Přiznal, že si ve Finsku musel chvíli zvykat na styl hry. "Měl jsem respekt k finské lize, protože je hrozně rychlá. Přelévá se to tam z jedné strany na druhou. V Česku jsem strávil osm let a dva měsíce ve Finsku jsem si zvykal," řekl.

Věří, že mu zahraniční angažmá pomůže v dalším rozvoji. "Potřeboval jsem tu změnu a do ciziny jít. Neváhal jsem jít do finské ligy, protože je kvalitní a vím, že budu pak připravený jít třeba na nějakou další štaci," podotkl Zohorna.

Na začátku se potýkal s jazykem, ale pomohl mu český spoluhráč Jakub Škarek. Osmnáctiletý gólman přišel do Lahti z Jihlavy. "Jakub mi na začátku trošku pomáhal, než si to sedlo. Ted už je to lepší," podotkl Zohorna.

"Trenéři mluví finsky a kluci vedle mě to překládají do angličtiny, takhle si pomáháme. Finština je těžká. Blbě se to učí. Umím pár slov, základní jsou nadávky na rozhodčí, ale že bych dal do kupy nějakou větu, to ne," usmíval se Zohorna.