Znojmo - Na další zápasy po boku bratrů Tomáše a Radima se těší útočník Hynek Zohorna z finského Pelicans Lahti, který dnes ve Znojmě doplnil hokejovou reprezentaci na startu třetího týdne přípravy před mistrovstvím světa na Slovensku. O účast se chce společně se sourozenci poprat. Se starším Tomášem by se podle ruských médií mohl od příští sezony potkat v jednom dresu i v Chabarovsku v KHL, sám to ale zatím Hynek Zohorna komentovat nemůže.

"Teď v KHL všichni řeší trh a dávají do kupy týmy na další sezonu. Nabídky tam jsou, ale pokračuju zatím v Lahti, tak bych to uzavřel. Nechtěl bych to komentovat, protože mám do konce dubna v Lahti smlouvu a teprve pak se může o tom mluvit, jestli něco bude," řekl novinářům.

Extraligový šampion s Kometou Brno z předešlých dvou sezon se loni vydal na první zahraniční angažmá. V Lahti byl spokojený a může tam i pokračovat. "Kdyby mě chtěly jiné týmy, tak mám ale výstupní klauzuli na všechny soutěže," uvedl autor 41 bodů za 16 branek a 25 asistencí z 54 utkání finské ligy včetně play off.

"Sedlo mi to tam. Jen mi uškodilo, že jsem byl v únoru lehce zraněný. Nehrál jsem tři týdny a pak jsem se dostával zpátky do střelecké pohody, kterou jsem měl po Vánocích. To bylo takové složitější," popsal Hynek Zohorna jediné obtížnější období během působení na severu Evropy.

Ale jinak byl spokojený s tím, jak se mu dařilo. "Bylo to moje první zahraniční angažmá a chtěl jsem hlavně odvést výkony, které jsem předváděl v Kometě," podotkl osmadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu.

Mrzelo jej, že mu klubový ročník skončil už předminulý týden v sobotu, kdy Lahti ve čtvrtfinále prohrálo s IFK Helsinky 2:4 na zápasy. "Sezona byla docela krátká. Já jsem ji měl minulé dva roky s Kometou do konce dubna. Vypadli jsme minulou sobotu, měl jsem týden volno. Odpočinul jsem si a teď zase zpátky do práce," řekl a za další šanci v reprezentaci byl rád.

"Máme před sebou čtyři týdny před mistrovstvím světa. Byl jsem tu první trénink a jsem rád, že jsem se po týdenní pauze vypotil. Motivace je, chci o to zabojovat. Teď už začíná ten lepší týden, než co zažili kluci ty minulé dva s dvoufázovými tréninky," poukázal Zohorna na to, že už přijdou na řadu zápasy. Ty první v Euro Hockey Tour se budou hrát ve středu ve Znojmě a v sobotu v Linci proti Rakousku.

Bude mít další možnost si zahrát s bratry. Na Švédských hrách se stali vůbec prvním sourozeneckým triem, které se v české reprezentaci představilo v jednom utkání. V dějinách československého hokeje předtím už reprezentovali spolu slovenští sourozenci Marián, Peter a Anton Šťastní. Teď by je mohli Zohornové napodobit i tím, že by se představili ještě na velké mezinárodní akci.

"Bylo by to moc pěkný. My jsme si to užili teď v únoru na Švédských hrách a je to krásný pocit, když máte vedle sebe dva bráchy, s kterými vyrůstáte od malička, a stojíme v národním dresu vedle sebe. Je to pěkná motivace. A Bratislava taky," dodal.