Stockholm - Mimořádné chvíle prožívá na Švédských hrách ve Stockholmu hokejový útočník Hynek Zohorna. Ve čtvrtek proti Švédsku si zahrál v jedné útočné formaci s bratry Tomášem a Radimem a stali se prvním sourozeneckým triem v českém národním týmu. Dnes si útočník Pelicans Lahti připsal v desátém reprezentačním utkání první gól, jenž byl navíc vítězný a po přihrávce od nejstaršího z bratrů Tomáše.

Další mimořádný rodinný okamžik přišel ve 34. minutě dokonce při vlastním oslabení. "Dát takhle společný gól, to je paráda. Naskytla se nám v oslabení situace dva na jednoho a využili jsme to, šlo o důležitý gól," řekl Hynek Zohorna. Že uhání do šance s Tomášem, věděl okamžitě. "Hned mi to blesklo hlavou. Radovali jsme se spolu. Bylo to krásné," pochvaloval si osmadvacetiletý útočník.

Bratra pochválil, jak pro něho vymyslel koncovku celé akce. "Dal mi to výborně. Měl těžkou situaci, protože musel ještě přebruslit levého beka. Puk mu skákal, ještě nás ten druhý bek výborně vycouval. Nahrávka nebyla úplně super, ale našel jsem ji. A pro mě už to pak bylo lehké. Gólman ležel, takže stačilo puk zvednout," popsal Hynek Zohorna.

Už ve čtvrtek měli několik dobrých šancí. "Ráďa, ten náš nejmladší, tam měl dvě výborné příležitosti. A navrch ještě penaltu. Škoda, že ji neproměnil... Ale tak to v hokeji chodí. Teď jsme to využili. Takže dobrý," podotkl Hynek Zohorna.

Radima dnes na pravém křídle nahradil Radek Koblížek, jednadvacetiletý debutant. "Výborně k nám zapadl. Neměl vůbec problémy, on je živý, v útočném pásmu byl platný. Je vidět, že v Oulu prožívá výbornou sezonu. Byl to takový falešný brácha. Teď už je v rodině! Jako čtvrtý," prohlásil s úsměvem Hynek Zohorna.

Sám hraje rovněž finskou nejvyšší soutěž, takže se s Koblížkem potkávají jako soupeři. Dnes byli ale na protější straně naopak jeho týmoví spoluhráči z Lahti: bek Oliwer Kaski a útočníci Aleksi Mustonen s Hannesem Björninenem. "Aleksiho dopsali dneska, povolali ho dodatečně v pátek. Kluci se na mě na ledě smáli. Vycházíme suprově, ale že by probíhalo nějaké hecování, to ne," řekl Hynek Zohorna.

Díky dnešním výsledkům je jasné, že výběr kouče Miloše Říhy získal s předstihem už před odehráním nedělního programu turnajový primát. "Jsme rádi, že dáváme první góly. V útočném pásmu se umíme prosadit, navíc všechny lajny. Dneska bylo důležité, že jsme zvládli pětiminutové oslabení. Všichni to dobře odpracovali," ocenil Hynek Zohorna.

S mírným napětím očekával, zda v nedělním souboji s Ruskem nedostanou prostor znovu s Radimem a Tomášem. "Teprve se dozvíme, jaká bude soupiska. Třeba nás trenér zase postaví. Myslím si, že jsme si sedli. Jak jsme odehráli společný zápas, každý to odmakal. Byli jsme vidět, dokázali jsme si pomoct a dostávali jsme se do šancí. Byla to správná bratrská chemie," konstatoval Hynek Zohorna.

Společně absolvovaný turnaj je pro celou trojici velkou motivací do budoucna. "Přesně tak. Motivuje nás to, aby tohle nebyly poslední zápasy. Budeme na sobě makat, abychom spolu hráli i dál," ujistil Hynek Zohorna.