Hynek získal po dvou bronzech na MS bikerů v maratonu stříbro

Grächen (Švýcarsko) - Biker Kristián Hynek dojel druhý na mistrovství světa v maratonu a ke dvěma bronzovým medailím přidal stříbro. Ve švýcarských Alpách okolo střediska Grächen ho od duhového dresu dělilo po 95 kilometrech a 4000 metrech převýšení 26 sekund, které ztratil na vítězného Kolumbijce Héctora Leoarda Páeze.

Fotogalerie

Devětatřicetiletý specialista na dlouhé tratě Hynek má po dnešku z MS v maratonu tři medaile, pro bronz si dojel v letech 2012 a 2016. Stejný počet medailí má z ME, před sedmi lety se stal evropským šampionem a pak byl ještě dvakrát třetí.

Bronz ve Švýcarsku získal italský maratonec Samuele Porro. Sedmý dojel Martin Stošek a dvanáctý Ondřej Cink, nejlepší český biker ve Světovém poháru v cross country, v němž letos obsadil konečnou 11. pozici.

Mezi ženami opět dominovala francouzská cyklistka Pauline Ferrandová Prévotová a ke světovému titulu z cross country přidala i premiérový maratonský. Nejlepší Češkou byla po 70 kilometrech a 3500 metrech převýšení čtyřiadvacátá Jana Czeczinkarová. Na Ferrandovou ztratila téměř půl hodiny.

Desátou příčkou se rozloučila s úctyhodnou kariérou německá veteránka Sabine Spitzová. Poslední závod absolvovala olympijská vítězka z Pekingu z roku 2008 ve 47 letech. "Byly to nádherné roky, na které jsem hrdá. Lítost necítím, protože jsem našla ten správný čas, abych ukončila kapitolu vrcholového sportu," řekla německá legenda, jež má i bronz z her v Aténách, stříbro z Londýna a řadu medailí z MS i ME.

Výsledky mistrovství světa v maratonu na horských kolech

Muži (95 km): 1. Páez (Kol.) 4:17:58, 2. Hynek (ČR) -26, 3. Porro (It.) -1:13, ...7. Stošek -4:18, 12. Cink -8:36, 29. Rauchfuss -18:38, 34. Ulman -21:32, 43. Vastl -26:55, 44. Adel (všichni ČR) -27:03.

Ženy (70 km): 1. Ferrandová-Prévotová (Fr.) 3:57:09, 2. Pintaričová (Slovin.) -1:53, 3. De Grootová (JAR) -2:40, ...24. Czeczinkarová -29:21, 30. Cesnaková -33:41, 31. Pichlíková (všechny ČR) -34:43.