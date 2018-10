Praha - Případné zastavení vývozu zbraní a vojenského materiálu z Česka do Saúdské Arábie by na odvetných krocích dopadlo na český export do této země. Na dotaz ČTK to dnes řekl prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. Saúdská Arábie se podílí pěti procenty na celkovém exportu českého vojenského materiálu, jde hlavně o vojenské automobily Tatra.

Kancléřka Angela Merkelová v neděli ohlásila, že Berlín zastavuje zbrojní vývoz do království, dokud nebude vyjasněna vražda novináře Džamála Chášukdžího. Německý ministr hospodářství Peter Altmaier v pondělí uvedl, že i další členské státy Evropské unie by kvůli vraždě měly pozastavit vývoz zbraní do Saúdské Arábie.

"Jestliže dojde k zákazu těchto vývozů (do Saúdské Arábie) tak se to promítne především na odvetných krocích. Saudská Arábie přestane brát i civilní výrobu z ČR. To samozřejmě poškodí export ostatního zboží," vedl Hynek. Za letošních osm měsíců klesl český vývoz do Saudské Arábie o téměř čtvrtinu na sedm miliard korun.

Podle údajů ministerstva průmyslu činil v loňském roce vývoz vojenského materiálu z Česka do Saúdské Arábie asi 28,3 milionu eur (zhruba 732,3 milionu Kč). Meziroční nárůst byl přibližně dvojnásobný.

Podle údajů MPO byl v roce 2017 vojenský materiál v největší hodnotě vyvezen z Česka do USA (63,2 milionu eur, tj. 1,63 miliardy Kč). Následovaly Slovensko (34,2 milionu eur, tj. 883,8 milionu Kč), Irák (32,7 milionu eur, tj. 845 milionů Kč) a Indie (32,2 milionu eur, tj. 832 milionů Kč). Saúdská Arábie byla pátá.

Vývoz vojenského materiálu z Česka do Saúdské Arábie v posledních letech roste. Ještě v roce 2008 byl nulový, největšího objemu dosáhl v roce 2014, kdy činil zhruba 70 milionů eur (1,81 miliardy korun). Do země se podle zprávy z Česka vyváží například střelivo, pancéřové nebo ochranné vybavení či pozemní vozidla a jejich součásti.

Chášukdží byl naposledy spatřen 2. října, kdy navštívil saúdskoarabský konzulát v Istanbulu. Rijád až minulý týden přiznal, že muž na konzulátu přišel o život, údajně při bitce s lidmi, s nimiž se na úřadě sešel. Saúdskoarabský ministr zahraničí Ádil Džubajr případ označil za závažný omyl.