Hynek: Muniční sklady jsou zajištěné dobře, investice by ale byly dobré

Praha - Muniční sklady jsou v Česku podle stávajících předpisů zabezpečené dobře, v souvislosti s informacemi o výbuchu ve Vrběticích by ale bylo dobré do jejich střežení více investovat. ČTK to řekl prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.

Areál muničního skladu musí být podle Hynka rozlehlý, protože musí obsahovat bezpečnostní zónu, za níž by se neměly dostat následky výbuchu. Například vrbětický areál je obehnán asi 20 kilometry plotu. Muniční sklady zároveň často bývají umístěné v lese, který dokáže ztlumit tlakovou vlnu vyvolanou výbuchem. Střežit kilometry dlouhý plot v lese je ale nesmírně obtížné po lidské i technické stránce.

Další zabezpečení se pak týká samotných objektů, ve kterých je munice přechovávána. Musí mít například podle Hynka lehký strop nebo stěnu, kudy unikne tlaková vlna. Jinak by se objekt choval jako granát. Tlakovou vlnu poté zachytávají například valy nebo les. Je také stanovené, kolik munice může být v objektu uskladněno. Pravidla stanovují také například podobu vrat nebo zabezpečení kvůli statické elektřině.

Hynek se domnívá, že systém zabezpečení je dostatečný, proti profesionálům je ale podle něj obrana obtížná. Poukázal na loupeže dobře střežených vzácných uměleckých děl. Existují ale podle něj technologie, které mohou při střežení muničních skladů být využity. Například česká firma Optokon vyvinula pro ropovody zařízení, které pomocí zakopaných optických vláken dokáže zaznamenat otřesy například z navrtávání. Zachytit dokáže i chůzi a odliší pohyb člověka, zvířete nebo vozidla. Pokud by byl takový systém umístěn kolem venkovního plotu muničního areálu, jeho střežení by zjednodušil.

"Podle stávajících předpisů si myslím, že muniční sklady jsou dobře zabezpečené, ale s ohledem na současné události by bylo možná dobré do nich více nainvestovat a tohle je jeden z prostředků, který by tomu silně napomohl," poznamenal Hynek.

Armáda na twitteru uvedla, že její muniční sklady jsou střeženy nejvyšším možným stupněm zabezpečení podle zákonných norem. "Od zavedení ochrany Vojenskou policií s využitím elektronického systému střežení v roce 2004 nedošlo k žádnému incidentu, který by ohrozil muniční skladiště," uvedla. Samotný systém je podle ní v režimu utajení.

Již v roce 2014, kdy vybuchl sklad ve Vrběticích, armáda uvedla, že v jejích sedmi muničních skladech platí velmi přísná alianční pravidla. Vybavené jsou například elektronickým protipožárním zařízením a slouží v nich vojenská hasičská jednotka. Objekty chrání ploty s čidly, kamerové systémy a infrazávory.