Hyka se Sedlákem opět předvedou svou souhru i v reprezentaci

Brno - Po návratu z NHL hokejový útočník Lukáš Sedlák obnovil v Pardubicích tříletou spolupráci z Čeljabinsku s Tomášem Hykou a teď může sehrané duo na osvědčenou souhru navázat opět i v dresu české reprezentace. Loni na olympijských hrách v Pekingu ještě pod koučem Filipem Pešánem vytvořili útok s letitou oporou Bostonu Davidem Krejčím, jenž se na rok vrátil do Olomouce, pod finským trenérem Karim Jalonenem se nyní spolu představí v přípravě na mistrovství světa v Rize a Tampere.

"Je to velká výhoda, protože spolu hrajeme už čtvrtý rok, známe se a víme o sobě. Bylo to i vidět. Doufám, že to předvedeme i tady. Momentálně je s námi Sob (Vladimír Sobotka), velice zkušený a kvalitní hráč. Uvidíme, jak to bude v zápase," řekl novinářům Hyka.

Po minulé sezoně mířil se Sedlákem z KHL do Pardubic. Nakonec tam začal ročník sám, protože Sedláka zlákalo k návratu do NHL Colorado. Nedostal však příležitost podle svých představ, té se nedočkal následně ani ve Philadelphii a v polovině prosince zamířil přece jen do Dynama.

Sedlák je rád, že ho Jalonen zařadil na pozici centra. "Já se tam cítím líp, samozřejmě můžu hrát i na křídle, ale líp se cítím na centrovi," podotkl Sedlák, který se po loňském únorovém debutu na velké mezinárodní akci může představit premiérově i na mistrovství světa.

Jakou dostane roli, takovou přijme. "Po celém světě máme šikovné hráče, takže když nějaká role bude, jedno jaká, tak budu rád. Budu se vždycky snažit odvést maximum a nezáleží na tom, co se po mně bude chtít. Všichni tady bojujeme o nominaci a já určitě necítím, že bych měl něco jistého," konstatoval třicetiletý odchovanec Českých Budějovic.

Hyku opětovný zájem z národního týmu také potěšil. "Jsem rád, že jsem pozvánku dostal. Sezonu jsem neměl po nemoci moc dlouhou, tak jsem rád, že si to ještě zpříjemním," řekl Hyka, který se potýkal s infekčním onemocněním jater a v sestavě Dynama chyběl od konce září do začátku prosince.

Na mistrovství světa startoval v letech 2017 a 2018 a od té doby hrál právě jen na olympiádě. "Někdy to nevyšlo, byla zranění, někdy dlouhá sezona a byl jsem pomlácený, nebo narození dítěte. Jsem rád, že letos to takhle vyšlo, jsem zdravý a můžu jet," prohlásil Hyka.

Na olympiádě v Pekingu Češi poprvé v historii chyběli na velké mezinárodní akci ve čtvrtfinále. Hyka na rozdíl od některých spoluhráčů neměl možnost si loni na MS v Tampere a Helsinkách spravit chuť bronzem. "Během sezony jsem neměl možnost jet ani na nějaký turnaj, takže jsem rád, že to vyšlo. Určitě bychom byli radši, kdybychom ještě hráli finále (extraligy), ale je velká pocta být tady a udělám všechno pro to, abych na mistrovství jel," doplnil Hyka.

Po vyřazení Dynama v semifinále s Třincem odpočíval. "Od vypadnutí jsem neviděl žádný hokej. Chtěl jsem si trošku hlavou odpočinout, strávil jsem čas s rodinou. Skočil jsem do toho zase s čistou hlavou," uvedl Hyka, vedle něhož a Sedláka jsou v národním týmu z Pardubic také obránci Tomáš Dvořák a Jan Košťálek. "Kvalitu jsme měli a ukázali jsme to, škoda, že to nedopadlo, ale takový někdy hokej je. Jsem rád, že i ostatní kluci dostali šanci, je to určitě dobrá vizitka klubu," dodal Hyka.

Sedlák se také před pondělním startem kempu v Brně snažil zapomenout na semifinálové vyřazení. "Samozřejmě po prohře v semifinále to bylo takové smutné, takže jsem rád, že teď přijdu na lepší myšlenky a vrátím se zpátky do hokeje," podotkl a konec s Třincem si ještě přehrával v hlavě. "Přemýšlel jsem o tom, co jsme třeba mohli udělat jinak. Na druhou stranu nad věcmi většinou nepřemýšlím nějak dlouho. Samozřejmě, když se pak dívám na hokej, tak pořád mrzí, že tam (ve finále) nejsme my," doplnil Sedlák.