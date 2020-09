Hygieny uvažují o trasování pouze vážných případů, řekl Babiš

Praha - Hygienické stanice uvažují o trasování pouze vážných případů covidu-19, informoval dnes vládu podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Více informací by podle něj mělo být oznámeno do pátku, řekl na tiskové konferenci. Změna v dosavadní praxi by se mohla týkat také lidí, kteří používají respirátor. V případě jeho použití by po setkání s infikovaným nemuseli do karantény, naznačil Babiš, co hygienici zvažují. Podle premiéra je v karanténě velké množství lidí, kteří nemají žádné symptomy.

Ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová v pátek uvedla, že Praha přestává zvládat dohledávat kontakty nakažených. Pražským hygienikům budou s vyhledáváním kontaktů lidí nakažených covidem-19 pomáhat nevytížení pracovníci hygienických stanic z jiných krajů. Dohodl se na tom dnes Vojtěch s řediteli krajských hygienických stanic. Hygienici by si podle něj měli takto pomáhat na dálku pomocí takzvané chytré karantény. Podle Jágrové by tak hygienici z krajů mohli hlavnímu městu vypomoct s kontakty zhruba 30 nakažených lidí denně.

Praha je jedním z regionů, kde v poslední době přibývá nakažených nejvýrazněji. Ve městě se podle údajů ministerstva zdravotnictví objevilo za posledních sedm dní zhruba 72 nových případů covidu-19 v přepočtu na každých 100.000 obyvatel. Denní nárůst případů nemoci covid-19 v hlavním městě v neděli počtvrté v řadě překonal stovku. K nedělním 18:00 přibylo za posledních 24 hodin 103 potvrzených případů nákazy.

Už v pátek Jágrová uvedla, že Praha přestává zvládat trasovat kontakty nemocných s covidem-19. Přes mimořádné nasazení hygieniků a pomoc od mediků či armády není podle ní při současném počtu nemocných možné kontaktovat všechny v řádu hodin, jak by si úřady v ideálním případě představovaly. Připustila, že v hlavním městě se trasování daří ze všech českých regionů nejhůř. Lidi s pozitivním testem požádala o shovívavost.