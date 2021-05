Hygienička očekává, že pokles epidemie covidu zpomalí

Praha - Hlavní hygienička Pavla Svrčinová očekává, že pokles epidemie covidu-19 brzy zpomalí. Do konce prázdnin bude podle ní zhruba 25 případů nemoci na 100.000 obyvatel týdně. Řekla to po dnešním jednání vlády. Připravuje plán protiepidemických opatření až do října, v pondělí ho projedná rada vlády, pak hejtmani a vláda. Nyní je incidence 53 případů na 100.000 obyvatel za poslední týden.

"Máme zpracovaný návrh toho, jak to bude vypadat až do října. Tento návrh chceme projednat v pondělí na radě vlády pro zdravotní rizika, potom představit hejtmanům, široké společnosti a vládě," řekla Svrčinová.

Výraznější zmírňování protiepidemických opatření začalo podle naplánovaných balíčků na stovce případů na 100.000 obyvatel týdně, děti se vracely prezenčně do škol a otevíraly se dosud zavřené obchody a služby. Pod sto klesl počet v pondělí 10. května. Další vlna rozvolňování byla naplánována na 75 případů, byla dosažena v pátek 14. května a v pondělí se otevřely například předzahrádky restaurací a vrátily se další děti do škol. Na 50 případech se mají otevírat například interiéry restaurací, další hranice je právě na 25 případech.

"Ano, klesáme. Ale očekáváme, že kolem padesátky, pod padesátku to tak rychle nepůjde. Počítáme, že do konce prázdnin se budeme pohybovat kolem 25 na 100.000 obyvatel," uvedla.

"Nemůžeme opravdu rozvolňovat velmi rychle, protože jdou teprve poslední skupiny dětí do školy v pondělí. Musíme si dát čas na vyhodnocení toho, co nám to udělalo v populaci," dodala Svrčinová. Dohodnuté termíny s ministerstvem kultury nebo zástupci sportu ale bude respektovat.

Denní počty nových případů ve všední den ve středu poprvé od loňského září klesly pod 1000 případů. Ve středu bylo 777, ve čtvrtek 672. Incidence za celé Česko je 53 případů, liší se ale podle krajů. Karlovarský kraj má 21, Moravskoslezský 76. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví.