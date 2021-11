Hygienička k epidemii: Lockdown není v plánech ministerstva

Praha - Lockdown, neboli uzavření celé společnosti, není podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové v plánech ministerstva. Nemůže být, dokud nebude vyhlášen nouzový stav, řekla dnes novinářům. Na Vánoce podle ní takové predikce nejsou. Současná opatření včetně O-T-N, tedy kontroly očkování, testu či prodělané nákazy, jsou podle ní poměrně silná, dalším zpřísněním by mohlo být zkrácení platnosti PCR testů na jeden den, případně omezení počtu účastníků hromadných akcí nebo služeb jeden na jednoho.

Ministerstvo má podle Svrčinové plán opatření, podle kterého postupuje. "Už jsem několikrát zdůrazňovala, že jakékoliv lockdowny v tom plánu zaujímají místo, až když bychom došli k nouzovému stavu," uvedla Svrčinová. Predikce pro vánoční období podle ní takové nejsou. "Ale bude to vyžadovat součinnost všech občanů," dodala. Mají se jít očkovat, nosit roušky, dodržovat rozestupy a dezinfikovat si ruce.

"Pouze v případě, že by došlo k vyhlášení nouzového stavu, máme v plánu omezení poskytování služeb jedna osoba na jednu osobu a omezení počtu návštěvníků na hromadných akcí a podobně. Lockdown rozhodně v našich plánech nehraje žádnou roli," dodala.

Pokud se data budou výrazně zhoršovat a současná opatření situaci nezlepší, mohlo by skončit uznávání negativních testů na všechny typy akcí. "Dalším možným mezistupněm je provádění PCR testu v ten samý den, kdy se účastníte jakékoliv akce. Možností je víc," dodala.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že to, jestli budou další zpřísnění, záleží na chování lidí. "Pokud jsou tady hromadné akce, kde se nekontroluje O-T-N, kde se nekontroluje ochrana dýchacích cest, tak se pořadatelé takových akcí nemůžou divit, že dojde k nějakému zpřísnění," dodal. Pokud ale budou vyžadována a dodržována opatření, není podle Vojtěcha nutné dál zpřísňovat.

V posledních dvou dnech přibylo do statistik přes 9000 pozitivních testů. V nemocnicích je 2300 lidí a 300 potřebuje intenzivní péči. "Počet pozitivně testovaných bude růst. Je to o tom, jak se to propíše do nemocnic. Pokud se bude situace v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče zhoršovat, budeme muset tato opatření zavést," dodal ministr.

Ministerstvo zdravotnictví zatím nemá kompletní výsledky pondělního testování ve školách, podle Svrčinové má úřad hlášení asi z 92 procent škol. Podle Vojtěcha se v některých případech čeká na výsledky potvrzujících PCR testů.

Žáci se ve školách většinou testují antigenními samotesty. Pokud má žák pozitivní výsledek, je potřeba konfirmační PCR test. Právě na tyto potvrzující testy se podle Vojtěcha nyní čeká. Až bude mít ministerstvo výsledky, bude je prezentovat, uvedl ministr.

V pondělí se testovaly děti v osmi okresech, kde bylo podle týden starých dat nad 300 nových případů nákazy covidem-19 na 100.000 obyvatel týdně. Celkem se mělo testování dotknout asi 165.000 žáků. Příští týden se do testování zapojí 31 z celkem 77 okresů, poslední kolo je zatím naplánované na 15. listopadu. Vláda čelila kritice za to, že okresy mezi testované zařazuje s velkým zpožděním. Po 15. listopadu plánují hygienici podle Svrčinové testovat spíše jen žáky, kteří mají symptomy, a to především metodou PCR.

Podle některých médií si ředitelé škol v některých regionech stěžují na to, že se nemohou na krajské hygienické stanice dovolat. Svrčinová řekla, že větší hygienické stanice mají na školství asi deset lidí, menší stanice méně, takže se může stát, že je těžší se dovolat. Podle ní ale na stanicích slouží nepřetržitě 24 hodin sedm dní v týdnu tým epidemiologů, kterým je také možné volat.

Vojtěch také požádal veřejnost, aby využívala formulářů pro samotrasování, kam může ještě před kontaktem s hygienou zapsat kontakty. Pokud lidé vyplní formulář, telefonát s hygienou zpravidla pode Svrčinové trvá do deseti minut, pokud jej nevyplní, může to být i 40 minut. Hygienici a pracovníci externích callcenter ve středu udělali asi 22.500 telefonátů. Podle Vojtěcha u části případů mají s trasování zpoždění asi dva dny, potýkají se ale také s tím, že se lidem nemohou dovolat nebo že jim lidé nadávají.