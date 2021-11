Hygienička k epidemii: Lockdown není v plánech ministerstva

Praha - Lockdown, neboli uzavření celé společnosti, není podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové v plánech ministerstva. Nemůže být, dokud nebude vyhlášen nouzový stav, řekla dnes novinářům. Na Vánoce podle ní takové predikce nejsou. Současná opatření včetně O-T-N, tedy kontroly očkování, testu či prodělané nákazy, jsou podle ní poměrně silná, dalším zpřísněním by mohlo být zkrácení platnosti PCR testů na jeden den, případně omezení počtu účastníků hromadných akcí nebo služeb jeden na jednoho.

Ministerstvo má podle Svrčinové plán opatření, podle kterého postupuje. "Už jsem několikrát zdůrazňovala, že jakékoliv lockdowny v tom plánu zaujímají místo, až když bychom došli k nouzovému stavu," uvedla Svrčinová. Predikce pro vánoční období podle ní takové nejsou. "Ale bude to vyžadovat součinnost všech občanů," dodala. Mají se jít očkovat, nosit roušky, dodržovat rozestupy a dezinfikovat si ruce.

"Pouze v případě, že by došlo k vyhlášení nouzového stavu, máme v plánu omezení poskytování služeb jedna osoba na jednu osobu a omezení počtu návštěvníků na hromadných akcí a podobně. Lockdown rozhodně v našich plánech nehraje žádnou roli," dodala.

Pokud se data budou výrazně zhoršovat a současná opatření situaci nezlepší, mohlo by skončit uznávání negativních testů na všechny typy akcí. "Dalším možným mezistupněm je provádění PCR testu v ten samý den, kdy se účastníte jakékoliv akce. Možností je víc," dodala.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že to, jestli budou další zpřísnění, záleží na chování lidí. "Pokud jsou tady hromadné akce, kde se nekontroluje O-T-N, kde se nekontroluje ochrana dýchacích cest, tak se pořadatelé takových akcí nemůžou divit, že dojde k nějakému zpřísnění," dodal. Pokud ale budou vyžadována a dodržována opatření, není podle Vojtěcha nutné dál zpřísňovat.

V posledních dvou dnech přibylo do statistik přes 9000 pozitivních testů. V nemocnicích je 2300 lidí a 300 potřebuje intenzivní péči. "Počet pozitivně testovaných bude růst. Je to o tom, jak se to propíše do nemocnic. Pokud se bude situace v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče zhoršovat, budeme muset tato opatření zavést," dodal ministr.