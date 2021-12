Hygienici zatím neodhalili další nemocné variantou omikron

Ostrava - Hygienici zatím neodhalili žádného dalšího nakaženého koronavirovou variantou omikron, který by měl souvislost s nakaženou ženou v letadle z Dubaje. Kontakty ženy z Liberce, která přicestovala z Namibie a byla prvním potvrzeným případem omikronu v ČR, prověřovali ještě hygienici v Moravskoslezském a Středočeském kraji. Ve středních Čechách hygienici prověřují jeden kontakt, ale pravděpodobnost varianty omikron je podle nich malá. Na dotaz ČTK to uvedli mluvčí krajských hygien.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová ve středu v České televizi uvedla, že hygiena ještě nemá výsledky všech pasažérů letu z Dubaje do Prahy, kterým cestovala žena prokazatelně nakažená omikronem. Ve středu podle ní zbývalo provést sekvenaci a zjistit tak případnou variantu omikron u tří cestujících z Moravskoslezského a Středočeského kraje, kteří byli pozitivní na covid-19.

V Moravskoslezském kraji hygienici prověřovali celkem 14 kontaktů. Podle mluvčího krajských hygieniků Aleše Kotrly byl covid-19 odhalen u tří lidí. U dvou z nich ale šlo o variantu delta a bezpříznakový průběh onemocnění. U dalšího byla nákaza natolik nízká, že ani nebylo možné provést diskriminační test, který by určil konkrétní variantu.

Také středočeští hygienici v minulých dnech zkoumali kontakty nakažené ženy. Ze všeho nejdříve vyloučili nakažení koronavirem u Středočecha, který byl s ženou v Africe. V další várce testovali lidi, kteří byli se ženou v letadle, které do ČR přiletělo. Šlo o 15 lidí ze středních Čech, z nich měl pozitivní test na covid-19 jeden. Nyní by měli hygienici ještě prověřit, zda u něj také nejde o variantu omikron, ale předpokládají, že tomu tak spíše nebude. Dotyčný totiž letěl pouze z Dubaje. "My si myslíme, že ta pravděpodobnost je malá, protože ten pasažér nebyl v Africe. Na druhou stranu ale byl ve stejném letadle," řekla ČTK mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová.

Nákaza variantou omikron byla u ženy definitivně potvrzena 29. listopadu. Očkovaná žena z Liberce se do ČR vrátila z Namibie se skupinou dalších osmi lidí. Před návratem měli všichni negativní PCR test. Nákazu následně zachytil praktický lékař, který nechal u pacientky s lehkými příznaky udělat antigenní test. Variantu omikron, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti zařadila mezi znepokojivé typy koronaviru, poprvé zaznamenali 9. listopadu v Jihoafrické republice.