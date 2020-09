Hygienici zatím neobjevili další lidi s covidem na MZd

Praha - Šetření nákazy covidem-19 na ministerstvu zdravotnictví se příliš neposunulo, další lidi nakažené koronavirem pražští hygienici zatím neobjevili. Novinářům to dnes řekla šéfka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. Hygienici ve čtvrtek informovali, že v souvislosti s pozitivním testem hlavní hygieničky Jarmily Rážové odhalili na ministerstvu další čtyři nakažené.

Vedle Rážové se nákaza potvrdila i u ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška. Podle Jágrové nyní úřady zkoumají, jestli se nakazili jeden od druhého. "Probírali jsme, kde všude spolu byli, ale nedospěli jsme k závěru," řekla. Hygienici plánují zkoumat, zda jsou oba nakažení stejným kmenem viru, nebo se jen náhodou současně objevily dva zdroje nákazy.

Další potvrzený případ onemocnění podle Jágrové hygienici zatím nezjistili. "Onemocněli jen lidé v nejbližším pracovním okolí paní náměstkyně (Rážové) a další onemocnění se zatím neobjevilo. Ale karanténa zatím neskončila," podotkla.

Hygienici z hlavního města ve čtvrtek uvedli, že dosud vyhodnotili 157 tzv. epidemiologicky závažných kontaktů. "Z uváděného prozatímního celkového počtu jde o 125 osob z prostředí šetřeného pracoviště, 23 lidí z oblasti hromadných sdělovacích prostředků, sedm dalších pracovních kontaktů a dva kontakty z osobního soukromého prostředí," upřesnili.

V karanténě je kvůli jednáním s Rážovou i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), který měl negativní test na koronavirus. Schůzku s Rážovou absolvoval v úterý i premiér Andrej Babiš (ANO). On a další zástupci úřadu vlády však do karantény kvůli jednání nemuseli, rozhodli ve středu hygienici. Podle Babiše to zdůvodnili tím, že od hostů byli v dostatečné vzdálenosti ve větrané místnosti s vysokým stropem.