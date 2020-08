Hygienici přeřadili Prahu do horšího stupně rizika koronaviru

Praha - Hygienici zařadili Prahu do oranžového, tedy druhého stupně rizika nákazy koronavirem. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se ale zatím nezavádějí zpřísněná bezpečnostní opatření jako omezení otevírací doby restaurací a barů. Do zeleného, prvního stupně rizika, nově patří okresy Kolín, Příbram, Žďár nad Sázavou a Brno-město. V ostatních okresech je podle hygieniků riziko nákazy zanedbatelné.

Situace v Praze se podle Vojtěcha zhoršuje, proto hygienici přistoupili ke změně hodnocení rizika ze zeleného stupně. Zatím situaci hodnotí na spodní úrovni oranžového stupně, i proto zatím nezavedli rozsáhlejší restrikce. "Situace v Praze se zhoršuje. Kdyby se posunula dál, museli bychom rozšířit nošení roušek do dalších prostor nebo zavírat noční provozy," řekl ministr.

Razantnější opatření by podle něj stát přijal, pokud by se zvyšoval počet nakažených zdravotníků. "Nechceme přece po lidech něco, co by zásadně omezovalo základní lidská práva. Doufám, že lidé budou respektovat zákony, klademe důraz na individuální zodpovědnost. V případě porušování opatření mohou přijít sankce, blokové pokuty, ale to by mělo být to poslední," podotkl.

Ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová uvedla, že kvůli zhoršení situace se začnou povinně nosit roušky v prostorách Letiště Václava Havla. Kromě toho začne od 1. září platit nařízení ministerstva zdravotnictví, které povinnost roušek zavádí ve veškeré veřejné dopravě, ve zdravotnických a sociálních zařízeních a na úřadech.

Místa nákazy jsou podle Jágrové vedle pražského klubu Techtle Mechtle, s nímž se podařilo spojit už 250 nakažených, z nich 192 v Praze, různé taneční kluby a herny. "Pražská hygienická stanice ve spolupráci s policií prováděla po dobu jednoho měsíce kontrolu nošení roušek v metru. Přibližně 90 procent lidí je mělo při vstupu a 99 procent lidí v metru," řekla.

Jágrová také uvedla, že Praha zvládá 5000 odběrů za den, další dvě odběrová místa vzniknou ve Žlutých lázních a na Letné.

Ve školách budou podle Jágrové roušky doporučené, nikoli povinné. "Teď je to doporučení. Bude záležet na dané škole, na daném řediteli, jak k tomu přistoupí," doplnil Vojtěch. Nevyloučil zavedení povinných roušek ve školách v případě, že by se situace dál zhoršovala. Ministerstvo ale podle něj bude zohledňovat i data o případném šíření epidemie ve školách. Pokud by se mezi žáky nemoc nešířila, nemělo by podle Vojtěcha zavádění povinných roušek smysl.

O povinném nošení roušek ve školách rozhodne krajská hygienická stanice. Opatření může přijít v případě, že je daný kraj na epidemiologickém semaforu hodnocen oranžovou nebo červenou barvou. Povinnost nošení roušek by se v tom případě nevztahovala na mateřské a speciální školy.

Počty nakažených rostou i ve čtyřech okresech, které jsou zařazeny do zelené kategorie. Hlavní hygienička Jarmila Rážová ale upozornila na to, že situace v nich je z epidemiologického hlediska pod kontrolou a pouze na Žďársku se nemoc covid-19 dostala do zranitelných skupin.

Od začátku šíření epidemie se v Česku podle ministerstva zdravotnictví nakazilo 23.300 lidí. Nyní je 5692 nakažených. Dosud 418 lidí s nemocí zemřelo.