Hygienici obsadili 84 ze 134 nově zřízených míst

Praha - Krajské hygienické stanice mají od září obsazeno 84 ze 134 nových pracovních míst, která vznikla kvůli epidemii nemoci covid-19. Na jednání sněmovního zdravotnického výboru to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Problémy s hledáním zaměstnanců jsou podle státního tajemníka úřadu Stanislava Měšťana v Praze a ve Středočeském kraji. Další nová pracovní místa vznikají také na ministerstvu zdravotnictví, věnovat se budou zejména takzvané chytré karanténě.

"Některé krajské hygienické stanice už mají obsazena všechna místa. Některá výběrová řízení se musí opakovat, protože se žádný zájemce nepřihlásil," uvedl Měšťan. Obsazování pracovních míst podle něj není jednoduché, protože podléhají služebnímu zákonu a tabulkovým platům. "Složitější situace je v Praze a Středočeském kraji, což je dáno specifiky pracovního trhu v této oblasti," dodal.

Na krajských hygienických stanicích pracuje zhruba 2200 lidí. Asi před deseti lety byla jejich personální kapacita snížena na polovinu. Loni měly hygieny podle tajemníka Měšťana zrušit dalších 64 pracovních míst, což na své riziko neudělaly.

Poslanci upozornili na to, že nová pracovní místa jsou ve dvanácté platové třídě, zatímco velká část nynějších zaměstnanců pracuje v nižších třídách. Měšťan to vysvětlil tím, že nová místa byla zřízena s ohledem na provoz chytré karantény zavedené k vyhledávání lidí, kteří byli v kontaktu s nakaženými covidem-19. Ministerstvo zdravotnictví se podle Měšťana snaží jednat s ministerstvem práce, pod které náplň práce v jednotlivých platových třídách spadá, o přesunu hygieniků do vyšších tříd. Případné změny by mohla zohlednit systemizace k 1. říjnu.

Krajské hygienické stanice dostaly na nové pracovníky navíc zhruba 63,5 milionu korun. Nejvíce peněz získala pražská hygienická stanice, zhruba deset milionů korun. Dalších 7,8 milionu by měla obdržet středočeská hygienická stanice, zhruba 7,75 milionu hygienická stanice Ústeckého kraje a sedm milionů má putovat na stanici v Moravskoslezském kraji. Další zařízení by měla dostat navíc od dvou do šesti milionů korun.

Novou podobu projektu chytré karantény zajišťuje odbor hlavního hygienika na ministerstvu zdravotnictví. Investováno by mělo být zhruba 200 milionů korun. Posílí ho 12 pracovních míst, zejména v oddělení epidemiologie. Úkolem pohotovostního centra bude monitorovat a včas odhalovat zdravotní hrozby. V týmu by měli působit hygienici a epidemiologové, kteří budou schopni hodnotit biologická, enviromentální, chemická a radiační rizika a kteří budou vzděláni ve statistice a biostatistice.