Hygienici budou kvůli omikronu přednostně trasovat děti a lidi nad 65 let

Praha - Hygienici budou přednostně trasovat nakažené koronavirem do 18 let a nad 65 let a pracující v sociálních službách. Ostatním přijde SMS, aby vyplnili sebetrasovací formulář. Informaci serveru Novinky.cz ČTK potvrdil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Důvodem je očekávaný velký počet nakažených v sílící vlně epidemie způsobené variantou omikron. Podle posledních dat o trasování z neděle hygienici v současné době do 24 hodin dokážou kontaktovat zhruba třetinu nově pozitivních a tři čtvrtiny rizikových kontaktů. V krajích se ale úspěšnost trasování liší, nejvíce nevyřešených případů má Praha.

"Dochází k definování prioritních skupin, které budou v případě potvrzení onemocnění covid-19 přednostně řešeny a jejich epidemiologicky významné kontakty budou dohledávány prostřednictvím telefonického hovoru v navolávacím systému," uvedl Jakob.

Podle něj je takový postup i v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). "Epidemiologické šetření ostatních skupin bude prováděno také pomocí sebetrasovacího formuláře, k jehož vyplnění budou osoby po potvrzení onemocnění covid-19 vyzvány cestou SMS," dodal.

Sebetrasovací formuláře vyplnilo v minulém týdnu mezi 6500 a 8000 nakažených denně. Jen v Praze jich v neděli bylo téměř 2000 a ve Středočeském kraji téměř tisícovka. Od začátku využívání této možnosti formulář vyplnilo téměř 700.000 lidí, což je zhruba čtvrtina všech pozitivních případů od začátku epidemie. Hygienici data využívají pro trasování a případný telefonát, tak může být kratší.

Data o trasování ukazují, že v pracovních dnech minulého týdne se dařilo kontaktovat zhruba 40 procent nově pozitivních a 75 procent rizikových kontaktů do 24 hodin. Hygienici a pracovníci externích call center Chytré karantény provolali v pracovní dny více než 100.000 minut, hovorů bylo přes 30.000. Ve středu to bylo dokonce více než 125.000 minut a ve čtvrtek přes 35.000 hovorů. V pracovní dny minulého týdne bylo pozitivně testováno 11.500 až 13.200 osob. Externích trasujících bylo zapojeno přes 900 denně, hygieniků 500 až 735 denně.

Úspěšnost trasování se v krajích liší. Zatímco v Praze, která se potýká s extrémním nárůstem nových případů, se do 24 hodin podaří kontaktovat jen osm procent pozitivních, v Moravskoslezském, Ústeckém a Jihočeském kraji je to přes 70 procent. Nejnižší má Praha také sedmidenní průměr vytrasovaných rizikových kontaktů. Za poslední týden je 2,24, vyšší než čtyři mají naopak v Pardubickém a Karlovarském kraji, kde je méně obyvatel.