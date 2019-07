Hybridní autobusy testují Praha a Pardubice, Plzeň neuspokojily

Praha - V městské hromadné dopravě krajských měst přibývá v posledních letech vozů využívajících alternativní pohon. Dopravní podniky pořizují zejména elektromobily nebo vozy na stlačený zemní plyn (CNG), které jsou nízkoemisní a nahrazují část autobusů s naftovými motory. V případě trolejbusů provozují takzvané parciální vozy, které dokážou ujet část trasy na baterii. Praha v pondělí cestujícím představí hybridní autobus, který kombinuje spalovací motor s elektromotorem. Hybridní autobus testuje i dopravní podnik v Pardubicích, v minulosti ho zkoušela Plzeň, úspora paliva ale nesplnila její očekávání.

Nákup aut na elektřinu a jiné alternativní pohony obcím a městům dotuje stát. Na nákup osobního elektromobilu může obec získat od Státního fondu životního prostředí ČR dotaci až 250.000 korun. Pro města jsou elektrobusy atraktivní kvůli tichému a ekologickému provozu. Jako první v Česku je na podzim 2017 nasadil dopravní podnik v Hranicích na Přerovsku.

V elektromobilitě českých městských dopravních podniků je na špici Hradec Králové, uvedl nedávno ředitel jeho dopravního podniku Zdeněk Abraham. Podnik loni za pomoci evropské dotace koupil 20 autobusů na elektřinu a devět trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem za 367 milionů korun. Podíl vozů na elektřinu ve vozovém parku tím zvýšil na 50 procent. Druhá polovina vozů je na naftu.

Elektrobusy postupně pořizují i další města, jejich nasazení v příštích letech připravuje i Praha. V Olomouci jezdí od loňského podzimu zatím jeden elektrobus, stál 13,14 milionu korun a dopravní podnik jej pořídil díky dotaci z evropských fondů. Pokud se elektrobus s kapacitou 105 cestujících v ulicích Olomouce osvědčí, podnik pořídí další. Zhruba před deseti lety uvažoval o vozidlech na plyn, nakonec od nich upustil.

V Brně, druhém největším městě ČR, zahájily provoz autobusy s alternativním pohonem před pěti lety. Od té doby si dopravní podnik pořídil 160 autobusů na stlačený zemní plyn, což je polovina všech autobusů. Proti naftovým autobusům ušetří podnik ročně 60 milionů korun. Zvětšování podílu plynových autobusů v Brně neplánují vzhledem k povinnostem při možné evakuaci při havárii v dukovanské elektrárně. Dopravní podnik testoval v minulosti i elektrobusy, první nákup menší série ale zrušil. Podnik také provozuje deset parciálních trolejbusů.

Vozy na CNG používají i dopravní podniky v Ostravě nebo Českých Budějovicích. Více než třetina ze zhruba 300 autobusů podniku v Ostravě je na plyn a nově chce firma podle Českého rozhlasu - Radiožurnálu koupit dalších 37 vozů za 300 milionů korun. Ostrava má i elektrobusy. Budějovický podnik má vozů na CNG 24 a také 11 elektrobusů a asi dvě desítky trolejbusů s dojezdem na baterii asi 20 kilometrů. "Výhoda je, že jakýkoli tento trolejbus, pokud je na křižovatce dopravní nehoda nebo kamion strhne vedení, stáhne sběrače a projede inkriminovaný úsek jako standardní autobus," řekl ČTK náměstek primátora Viktor Lavička (ANO).

Autobusy na stlačený plyn jezdí také v Karlových Varech, z celkem 57 autobusů jich je na CNG pohon 38. Čtyři pětiny autobusů jezdí na CNG v Jihlavě, zbylé jezdí na naftu. Jihlavské trolejbusy, které přepraví dvě třetiny všech cestujících, jezdí na elektřinu. Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) nakoupila letos sedm bateriových trolejbusů. Zakázka činila 94,64 milionu korun, z 85 procent ji pokryje dotace. Autobusy na CNG má od roku 2017 i Mladá Boleslav.

Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou zatím z alternativních pohonů využívá stlačený zemní plyn (CNG). Aktuálně tvoří zhruba 38 procent vozového parku, sdělil ČTK místopředseda představenstva Martin Pabiška. Většina autobusů, které v Liberci zajišťují MHD má dieselové motory. Pokud jde o autobusy s elektrickým pohonem, testoval se v roce 2014 v Liberci jeden z prvních prototypů s poměrně krátkým dojezdem na jedno nabití. V kopcovitém Liberci se příliš neosvědčil.

Dopravní podnik hlavního města Prahy představí v pondělí hybridní autobus polského výrobce Solaris před uvedením do testovacího provozu s cestujícími. Podnik letos zkoušel také hybridní autobusy Volvo a v roce 2011 hybridní autobus české firmy SOR Libchavy. Hybridní vůz při provozu vyrábí energii, kterou skladuje v bateriích a používá ji při rozjezdu. Spotřeba nafty by se tím měla snížit o 30 až 35 procent. Autobus bude DPP na různých linkách testovat čtyři měsíce a poté vyhodnotí, jestli hybridní vozy zařadí do vozového parku. Podnik má 1200 autobusů, kvůli povinné obměně jich musí v průměru nakoupit asi 120 ročně. Připravuje také linky s plně elektrifikovanými vozy.

Od středy do dneška testuje hybridní autobus také dopravní podnik v Pardubicích, jde o vůz značky Iveco. Podle výrobce uspoří až 30 procent paliva proti běžným dieselovým autobusům. Pokud se v krajském městě osvědčí, podnik jich několik do provozu pořídí a nasadí je na vytížené linky 6 a 8. V Pardubicích od loňska jezdí čtyři parciální trolejbusy.

Hybridní autobus v minulosti testovaly Plzeňské dopravní podniky, úspory paliva však nesplnily očekávání. "Taktéž jsme testovali dva elektrobusy s rychlonabíjením v letech 2015 až 2017. Dosud provozujeme 35 starších trolejbusů s pomocným dieselovým pohonem, což je fakticky také sériové hybridní vozidlo," řekla ČTK Lenka Kováříková z PMDP. MHD v Plzni využívá jako hlavní alternativní pohon oproti klasickému dieselu pouze elektřinu.