Hvězdy podpořily při fotbalové exhibici Nadaci Jakuba Voráčka

Praha - Přehlídkou českých sportovních hvězd byl dnešní charitativní fotbalový zápas mezi týmem Jakuba Voráčka a Realem Top Praha na hřišti Viktorie Žižkov. Výtěžek duelu nazvaného Souboj charitativních titánů byl věnován Nadaci Jakuba Voráčka, která s přispěním hvězdy NHL podporuje pacienty s roztroušenou sklerózou.

Zatímco v dresu Realu, týmu složeného z osobností kulturního a sportovního života, běhal s kapitánskou páskou Jan Koller, další bývalí fotbalisté Vladimír Šmicer, Marek Heinz, David Lafata, Jan Rajnoch, biatlonista Michal Krčmář či hokejový brankář Alexander Salák, hru soupeře dirigovali rovněž fotbalový velikán nedávné minulosti Patrik Berger spolu s Erichem Brabcem a Tomášem Ujfalušim.

Jejich spoluhráči představovali výkvět toho nejlepšího, co má český hokej v NHL. Sám Voráček navlékl rukavice a nastoupil mezi tyčemi, před ním pak hráli nejlepší střelec základní části této sezony David Pastrňák, Filip Hronek, Michael Frolík, Petr Mrázek, Martin Nečas či Michal Kempný.

"Pěkný, opravdu pěkný... Jsem moc rád, že jsem tu s klukama mohl být. Některé jsem viděl zase po dlouhé době. Určitě hezká akce, povedlo se to. Loni jsem byl na operaci s nohou, takže minulé léto jsem nehrál, ale když je příležitost, tak si fotbal moc rád zahraju. Je super, když si tolik kluků najde čas a podpoří krásnou věc. Jsem moc rád, že jsme mohli touto cestou pomoct," uvedl Kempný.

"Byla to moc fajn akce. Už jsem nějaké absolvoval minulý rok i roky předtím. Je skvělé se potkat takhle s klukama. Na tyhle fotbalové legendy jsme vždycky koukali v televizi a fandili jim, takže je super je potkat i v kabině. Vždycky moc rád přijedu," prohlásil Frolík.

"Mohli v téhle době, která asi není ideální pro nikoho, přijít lidi, bylo to i v televizi, i když nevím, jestli se na to dalo koukat. Ale snažili jsme se. Hlavním účelem ale je vydělat nějaké peníze na charitu, což se doufám splnilo," dodal Frolík.

Pomohli jim mezi jinými bývalí hráči NHL Jiří Tlustý s Ondřejem Pavelcem nebo Radek Smoleňák, útočník Hradce Králové, který v minulosti okusil nejlepší hokejovou ligu světa v sedmi zápasech.

"Trošku mě pobolívá noha, tak jsem chtěl být opatrný, abych si to ještě nezhoršil, proto jsem šel do brány, ale nebylo to nic platný. Pár zákroků jsem tam měl. Můžu přísahat, že ta remíza nebyla domluvená, všichni jsme chtěli vyhrát. Dva góly od Honzy Kollera, to se nedalo chytat, ale dva góly byly moje. Na penalty nejsem zvyklej. Náš trenér Ivan Hašek mi řekl až po jejich skončení, že jsem měl padat dřív," smál se Voráček.

Jeho tým sice vedl po úvodních 40 minutách 4:2, pak ale doháněl ztrátu 4:6 a zápas skončil po druhém čtyřicetiminutovém poločasu 6:6. V penaltovém rozstřelu byl pak úspěšnější Real Top Praha. Po 33 odehraných minutách aktéři spolu s diváky uctili minutou potlesku bývalého funkcionáře fotbalových klubů Bohemians a Sparty Lukáše Přibyla, jenž v roce 2012 náhle zemřel ve 33 letech na selhání srdce.