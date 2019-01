San Jose (USA) - Po třech letech se bude hrát Utkání hvězd NHL znovu s českým zastoupením. Na tradiční exhibici v San Jose se představí útočník David Pastrňák z Bostonu. Naposledy tuzemský hokej reprezentoval na setkání osobností nejlepší ligy světa v roce 2016 v Nashvillu Jaromír Jágr.

Dvaadvacetiletý Pastrňák byl nominován do Atlantické divize a těší se na premiéru. "Mám velkou radost. Díky parťákům z útoku a spoluhráčům se mi daří. Bez nich bych se na Utkání hvězd nedostal," řekl po zveřejnění výběrů Pastrňák, který v této sezoně má 56 bodů za 27 branek a 29 asistencí ze 49 zápasů.

"Bude to skvělá zkušenost, něco nového. Vychutnám si to, ale soustředím se na sezonu. Snažím se zůstat při zemi, zároveň je to příjemné. Moje rodina je nadšená a pyšná. Oceňuje to a o to je to milejší," doplnil nejlepší český hokejista minulých dvou sezon.

Už poosmé se All Star Game zúčastní útočník Patrick Kane z Chicaga, šestý start čeká obránce Brenta Burnse s Erikem Karlssonem ze San Jose a útočníky Claudea Girouxe z Philadelphie, Stevena Stamkose z Tampy Bay a Johna Tavarese z New York Islanders.

Debutovat naopak budou vedle Pastrňáka další útočníci Mikko Rantanen s Gabrielem Landeskogem z Colorada, Sebastian Aho z Caroliny, Mathew Barzal z New York Islanders, Leon Draisaitl z Edmontonu, Clayton Keller z Arizony, Kyle Palmieri z New Jersey, Elias Pettersson z Vancouveru a Mark Scheifele z Winnipegu. A také obránci John Carlson z Washingtonu, Thomas Chabot z Ottawy a Miro Heiskanen z Dallasu.

Chybět bude nejlepší střelec soutěže Alexandr Ovečkin z Washingtonu, kterého fanoušci zvolili kapitánem Metropolitní divize, ale ruský útočník se rozhodl odpočívat. Bude tak muset po Utkání hvězd vynechat jeden soutěžní zápas Capitals. Omluvili se také po zraněních brankář Carey Price z Montrealu a útočník Taylor Hall z New Jersey, které nahradili Andrej Vasilevskij z Tampy Bay a Palmieri.

V San Jose se bude hrát Utkání hvězd NHL podruhé a vrací se tam po 22 letech. Čtvrtý rok za sebou se bude hrát podle formátu, v kterém týmy jednotlivých divizí nastupují s třemi hráči v poli a utkají se ve dvacetiminutových zápasech. V případě nerozhodného stavu po dvou desetiminutových poločasech rozhodnou o vítězi samostatné nájezdy.

Novinkou je přesun zápasu z neděle na sobotu severoamerického času. Dovednostní soutěže jsou na programu v noci z pátku na sobotu od 3:00 SEČ, sama exhibice začne v neděli ve 2:00 SEČ. Obě události vysílá program Nova Sport 1.

Vítěz, který uspěje v semifinále i finále, získá prémii milion dolarů. V předešlých letech se hrály vždy klasické 60 minut trvající zápasy mezi dvěma výběry.

Nominace na Utkání hvězd NHL v San Jose:

--------

Atlantická divize:

Brankáři: Jimmy Howard (Detroit), Andrej Vasilevskij (Tampa Bay); obránci: Thomas Chabot (Ottawa), Keith Yandle (Florida); útočníci: Auston Matthews - kapitán, John Tavares (oba Toronto), Nikita Kučerov, Steven Stamkos (oba Tampa Bay), Jack Eichel (Buffalo), David Pastrňák (Boston), Jeff Skinner (Buffalo). Trenér: Jon Cooper (Tampa Bay).

Metropolitní divize:

Brankáři: Braden Holtby (Washington), Henrik Lundqvist (NY Rangers); obránci: John Carlson (Washington), Seth Jones (Columbus), Kris Letang (Pittsburgh); útočníci: Sebastian Aho (Carolina), Cam Atkinson (Columbus), Mathew Barzal (NY Islanders), Sidney Crosby (Pittsburgh), Claude Giroux (Philadelphia), Kyle Palmieri (New Jersey). Trenér: Todd Rierden (Washington).

Centrální divize:

Brankáři: Devan Dubnyk (Minnesota), Pekka Rinne (Nashville); obránci: Miro Heiskanen (Dallas), Roman Josi (Nashville); útočníci Nathan MacKinnon - kapitán, Mikko Rantanen, Gabriel Landeskog (všichni Colorado), Mark Scheifele, Blake Wheeler (oba Winnipeg), Patrick Kane (Chicago), Ryan O'Reilly (St. Louis). Trenér: Paul Maurice (Winnipeg).

Pacifická divize:

Brankáři: Marc-Andre Fleury (Vegas), John Gibson (Anaheim); obránci: Brent Burns, Erik Karlsson (oba San Jose), Drew Doughty (Los Angeles); útočníci: Connor McDavid - kapitán, Leon Draisaitl (oba Edmonton), Johnny Gaudreau (Calgary), Clayton Keller (Arizona), Joe Pavelski (San Jose), Elias Pettersson (Vancouver). Trenér: Bill Peters (Calgary).