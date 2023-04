Hvězdy na zlínském chodníku slávy budou mít herci Tereza Ramba a Jan Cina

Zlín - Na chodníku slávy před zlínským Velkým kinem letos přibudou další dvě hvězdy se jmény herců. Dostanou je Tereza Ramba a Jan Cina. ČTK to dnes sdělila mluvčí zlínského filmového festivalu Kateřina Martykánová. Odhalování dlaždic se jmény herců je tradiční součástí doprovodného programu festivalu. Zlín Film Festival se letos uskuteční 63. rokem, a to od 1. do 7. června.

Projekt Chodník slávy, při kterém se odhalují dlaždice se jmény bývalých dětských filmových hvězd, se koná od roku 2006. Akci s festivalem připravuje Nadační fond Kapka naděje. Dosud je na chodníku 37 hvězd. Loni ji získali Barbora Seidlová a Jan Šťastný, dříve například herečky Anna Geislerová a Klára Issová, také Jiří Mádl a Vojtěch Kotek, herec Jan Hrušínský a zpěvačka Helena Vondráčková, Ivana Andrlová, režisér Karel Smyczek, herečka Pavlína Mourková, Klára Pollertová-Trojanová a Jiří Strach, Lucie Zedníčková či Jan Potměšil.

Ramba se na Zlín Film Festival těší. "Zlín mám moc ráda, dlouho jsem zde natáčela seriál pro Českou televizi Znamení koně, takže se těším na vzpomínky," uvedla herečka. Odhalení hvězdy je pro ni poctou. "Škoda, že si ji nemohu vzít domů, před baráček na chodník by se mi krásně hodila," uvedla herečka. Pod jménem Voříšková debutovala coby šestnáctiletá v roce 2006 v komedii Rafťáci. Od té doby natočila řadu filmů a seriálů. Za hlavní ženskou roli ve filmu Vlastníci získala v roce 2020 Českého lva. "Tereza patří k nejobsazovanějším českým herečkám. Máme proto velkou radost, že si v nabitém programu našla čas a přijede do Zlína," uvedla umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.

Herec Jan Cina se do Zlína na festival vrátí už poněkolikáté. Zahrál si role princů v pohádkách Slíbená princezna, Kouzla králů nebo Čertí brko. "Poprvé jej diváci mohli mohli vidět ve 14 letech v televizním filmu Únos domů, ve stejném roce potom ve snímku Zdeňka Tyce Smradi," uvedla Pášmová. Cina považuje hvězdu na chodníku slávy za ocenění svého dosavadního hereckého i lidského fungování. "Hvězda mi zároveň připomíná pozlátko hereckého světa a všeho kolem něj. Na chodníku bude taková padlá hvězda, která by mohla lítat ještě po obloze, ale díky upadnutí si ji budu a budeme moci prohlédnout pěkně zblízka. Snad se hned neošlape," uvedl Cina.