Hvězdy basketbalové WNBA nebudou kvůli Grinerové a válce hrát v Rusku

New York - Americké basketbalistky a další hvězdy zámořské WNBA nebudou na rozdíl od minulých let hrát v evropské části sezony za ruské kluby. Důvodem je nejen ruská invaze na Ukrajinu, ale také případ Brittney Grinerové, jež byla po únorovém zatčení v Moskvě odsouzena v srpnu na devět let do vězení za pašování drog.

Rusko bylo v minulých dekádách oblíbenou destinací hráček z WNBA, jež si tam mohly vydělat miliony dolarů. Z více než deseti basketbalistek WNBA, které hrály v Rusku v minulé sezoně, se tam nyní nevrátí ani jedna.

"Musím přiznat, že to v Rusku bylo úžasné, ale vzhledem k tomu, že tam nespravedlivě zadržují BG, tak tam teď nikdo nepůjde. Jasně, že hodně hráček půjde do Evropy, ale když tam nebudou peníze o moc jiné, budou raději na příjemnějších místech," řekla Breanna Stewartová, která hrála s Grinerovou za Jekatěrinburg.

Dvojnásobná olympijská vítězka Grinerová byla zatčena na moskevském letišti krátce před vypuknutím invaze, když u ní byly při kontrole objeveny náplně do elektronických cigaret s hašišovým olejem. V USA je její odsouzení na devět let považováno za politické rozhodnutí a justiční omyl a případem se zabývají diplomaté obou zemí.

I proto se Stewartová ani další hvězdy WNBA Jonquel Jonesová či Courtney Vanderslootová nevrátí do jekatěrinburského velkoklubu, jenž získal pět euroligových titulů za posledních osm let.

Stewartová a Jonesová budou hrát v Turecku, Vanderslootová v Maďarsku, jehož pas od roku 2016 vlastní. "Bude to skvělé, protože jsem tam ještě od té doby, kdy jsem získala občanství, nehrála," uvedla posila Šoproně.

Třiatřicetiletá Vanderslootová má přitom na Rusko pouze pozitivní vzpomínky. "V klubu se k nám chovali skvěle a vytvořili jsme si s tamními lidmi blízký vztah, takže tomu nechci úplně zavřít dveře. Ale kvůli situaci s BG si myslím, že pro nikoho není bezpečné tam teď jít," řekla loňská šampionka WNBA.

Odchod z Ruska se netýká jen Američanek. Belgická hvězda Emma Meessemanová, další bývalá hráčka Jekatěrinburgu, bude v nové sezoně společně se Stewartovou posilou Fenerbahce.