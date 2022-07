Hvězdou druhého dne Colours of Ostrava byla americká rocková kapela The Killers

19. ročník mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava, 14. července 2022, Ostrava. Princess Nokia.

19. ročník mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava, 14. července 2022, Ostrava. Princess Nokia. ČTK/Pryček Vladimír

Ostrava - Hvězdou druhého dne festivalu Colours of Ostrava se dnes v Dolních Vítkovicích stala americká rocková kapela The Killers. Na její vystoupení fanoušci čekali dva ročníky, kdy se festival, který patří k největším v Česku, nemohl konat vinou koronaviru a vládních opatření. Kromě ní dnes návštěvníci slyšeli i vystoupení českých interpretů, jako jsou Kapitán Demo či duo složené z herce a zpěváka Štěpána Kozuba a Jiřího Krhuta. Večerní déšť program neovlivnil.

"Americká kapela The Killers, která za svoji kariéru prodala přes 28 milionů alb, získala nesčetné hudební nominace či ocenění. Jejich strhující koncerty vyprodávají stadiony a největší festivaly po celém světě. V loňském roce vydali úspěšné album Imploding The Mirage, se kterým také přijedou na festival Colours of Ostrava," řekl před vystoupením mluvčí festivalu Jiří Sedlák.

Skupina The Killers pochází z Las Vegas a vznikla v roce 2001. Jejími zakládajícími členy jsou Brandon Flowers (zpěv, klávesy), Dave Keuning (zpěv, kytara), Mark Stoermer (baskytara) a Ronnie Vannucci Jr. (bicí). Debutové album Hot Fuss vyšlo v roce 2004, druhá deska s názvem Sam’s Town pak o dva roky později. Poslední album Pressure Machine vydali loni.

Dnešní večerní déšť program festivalu neovlivnil. V areálu pršelo jen krátkou dobu. "Program probíhá skvěle. Bouřky uvidíme, počasí monitorujeme," řekl Sedlák.

Návštěvníkům se dnes představila i skotská rocková kapela Franz Ferdinand či indonéská metalová skupina Voice of Baceprot. Festival, který nabídne během čtyř dnů vystoupení umělců z 32 zemí, potrvá v industriálním areálu Dolních Vítkovic do soboty.

Součástí festivalu bude i tradiční mezinárodní fórum Meltingpot, na které přijede více než 200 řečníků z celého světa, půjde o výrazné osobnosti vědy, umění, žurnalistiky, osobního rozvoje a dalších oborů. K hlavním letošním hostům patří "Ledový muž", sportovec a lektor Wim Hof, který je nositelem 21 světových rekordů.

Festival kromě hudby jako obvykle nabídne také divadelní program, workshopy, filmy či výtvarné instalace. Bližší informace o programu najdou zájemci na webových stránkách www.colours.cz.