Hvězdou debaty se stala moucha na Penceově hlavě

Salt Lake City - Neplánovanou hvězdou středeční debaty kandidátů na viceprezidenta USA se stala moucha, jež se asi na dvě minuty usadila na hlavě republikána Mikea Pence. Průběh duelu nijak nenarušila a Pence se po ní ani neohnal, přítomnost šestinohého hmyzu však silně rezonovala na sociálních sítích a bleskově ji využila i kampaň demokratického prezidentského kandidáta Joea Bidena ve snaze získat dodatečné finance.

"To není na vaší televizi. Je na jeho hlavě," napsala při debatě na twitteru s odkazem na mouchu reportérka televize MSNBC Rachel Maddowová. Nedlouho poté se na sociálních sítích strhla vlna satirických a posměšných komentářů. Jeden z uživatelů dokonce mouše založil vlastní účet na twitteru, který je laděný kriticky vůči republikánskému viceprezidentovi.

Média, volební štáby i uživatelé na internetu přitom neodolali příležitosti a ve svých vyjádřeních použili různé slovní hříčky a dvojsmysly. Podle agentury AP tak moucha dodala jinak poměrně klidné debatě řádný bzukot, na twitteru demokrata Bidena se zase bleskově objevila jeho fotka s plácačkou na mouchy v ruce se vzkazem "Přihoďte pět dolarů, abyste pomohli této kampani vzlétnout".

Bidenova kampaň rovněž rychle zaregistrovala doménu "flywillvote.com" (mouchabudevolit.com), která odkazuje na již existující stránku iwillvote.com (buduvolit.com), jejímž cílem je ulehčit voličům registraci do listopadových voleb. Příznivci demokratů si také již nyní mohou na e-shopu demokratického kandidáta zakoupit plácačku na mouchy s nápisem Truth over Flies (pravdu namísto much), což je obměna rčení Truth over Lies (pravdu namísto lží).

Agentura AP připomíná, že se nejednalo o prvního neočekávaného hmyzího návštěvníka při významné politické události v USA. Při prezidentské debatě v roce 2016 na chvíli přistála moucha mezi očima tehdejší demokratické uchazečky Hillary Clintonové. Ta se po ní stejně jako Pence neohnala.

Netečný však nezůstal prezident Barack Obama v roce 2009, když jej rozrušila moucha při natáčení televizního rozhovoru. Demokrat tehdy přestal mluvit a obořil se na mouchu, aby "odsuď zmizela". Obama ji následně plácnutím zabil a navedl kamery, aby zabraly mrtvou mouchu ležící na koberci pod ním.