Hvězdný pivot Pau Gasol ukončil basketbalovou kariéru

Barcelona - Hvězdný španělský pivot Pau Gasol ukončil v 41 letech basketbalovou kariéru. Odchod do sportovního důchodu oznámil na tiskové konferenci v barcelonském divadle Gran Teatre del Liceu. Gasol během 22 profesionálních sezon vyhrál dvakrát NBA, stal se mistrem světa a získal tři tituly mistra Evropy, z olympijských her má dvě stříbra a jeden bronz.

"Jsem tu, abych vám řekl, že odcházím z profesionálního basketbalu. Je to těžké rozhodnutí po tolika letech, ale je to rozhodnutí, které jsem pečlivě zvážil," konstatoval Gasol v přítomnosti bývalých spoluhráčů a rodinných příslušníků.

Dvojnásobný držitel ocenění pro nejlepšího evropského basketbalistu podle federace FIBA (2008 a 2009) strávil 18 sezon v zámořské NBA. Naskočil do ní jako trojka draftu z roku 2001 a v následné sezoně získal ocenění nováček roku. Po působení v Memphisu zažil zlatou éru v Los Angeles Lakers, s nimiž získal tituly v letech 2009 a 2010.

Při rozlučkové řeči vzdal mimo jiné hold tehdejšímu spoluhráči Kobemu Bryantovi, který zahynul při pádu helikoptéry v roce 2020. "Byl bych rád, kdyby tu dnes byl, ale život někdy není fér," řekl o ikoně Lakers. "Naučil mě být lepším hráčem, opravdovým vítězem. Považoval jsem ho za staršího bratra," řekl a nejen při této příležitosti se v jeho očích objevily slzy.

Gasol hrál v zámořské lize také za Chicago, San Antonio a krátce za Milwaukee. Letos v únoru se vrátil do Barcelony, aby se po zhruba dvouleté pauze kvůli zranění nohy připravil na olympijský turnaj.

"Mnoho doktorů si nemyslelo, že se ještě uzdravím, ale já jsem člověk, který má rád výzvy," řekl Gasol. "Dostal jsem se do bodu, kdy jsem byl smířený s končící kariérou, ale když to šlo dobře, podepsal jsem s Barcelonou, což úplně v plánu nebylo. A podařilo se mi vyhrát ligu s klubem, ve kterém to všechno začalo a kde jsem debutoval," konstatoval Gasol, který ziskem ligového titulu navázal na předchozí triumfy z let 1999 a 2001.

Po hrách v Tokiu společně s mladším bratrem Marcem oznámili konec v reprezentaci. Jejich posledním zápasem bylo čtvrtfinále s Američany. Se španělským týmem předtím 216 cm vysoký pivot získal zlato na MS 2006, kde byl také vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje. Evropský šampionát ovládl v letech 2009, 2011 a 2015, přičemž v prvním a třetím případě rovněž získal ocenění MVP. Kromě toho vybojoval na ME ještě po dvou stříbrech a bronzech, třikrát byl nejlepším střelcem turnaje. Při pěti startech pod pěti kruhy dovedl Španěly do finále v Pekingu 2008 a Londýně 2012, v Riu de Janiero skončili třetí, pokaždé je přitom zastavili Američané.

S Barcelonou si po zisku třetího domácího titulu zahrál i finále Evropské ligy, ale na dovršení zlaté sbírky a zároveň rekord slavného Chorvata Toniho Kukoče nedosáhl.