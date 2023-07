Hvězdný fotbalista Messi si poprvé zatrénoval s Interem Miami

Fort Lauderdale (USA) - Sedminásobný nejlepší fotbalista světa Lionel Messi si poprvé zatrénoval s Interem Miami. Jeho první přípravu v celku zámořské MLS sledovalo podle 200 novinářů a spoluhráči mu při nástupu na trávník zatleskali. Informovala o tom agentura AP.

Spolu s Messim se tréninku, který natáčel vrtulník i několik dronů, zúčastnil i jeho někdejší spoluhráč z Barcelony Sergio Busquets. Španělský mistr světa i Evropy přišel do Miami v pondělí.

Šestatřicetiletý Messi s celkem z Fort Lauderdale podepsal smlouvu na dva a půl roku s opcí. Kapitán argentinských mistrů světa z loňského šampionátu v Kataru si ročně vydělá 50 až 60 milionů dolarů (1,3 miliardy korun).

"Pro něj už je to hlavně o jeho odkazu. Vyhrál všechno, co se vyhrát dalo. Je jeden z nejlepších hráčů všech dob, ne-li nejlepší. Ale co jsem viděl, tak je pořád hladový," řekl spolumajitel klubu a bývalý anglický reprezentant David Beckham.

Messi by si měl zápasovou premiéru v novém působišti odbýt v pátek, kdy Miami nastoupí v Leagues Cupu proti mexickému celku Cruz Azul. Cena vstupenek se na černém trhu podle AP pohybuje mezi 275 dolary (5800 korun) a 19 tisíci dolary (404 tisíc korun).