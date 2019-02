Park City (USA) - Snowboardisté včetně Šárky Pančochové a Petra Horáka přišli na mistrovství světa v Park City kvůli nepříznivému počasí o závod v Big Airu. Organizátoři ho v úterý večer zrušili bez náhrady po vydatném sněžení a také vzhledem k očekávaným dalším přívalům sněhu.

"V příštích 24 hodinách má v Park City napadnout enormní množství sněhu, navíc teploty rychle klesají. Proto jsme museli učinit tohle nejtěžší rozhodnutí. Bezpečnost sportovců je nejdůležitější," řekl šéf organizačního výboru Calum Clark.

Nejlepší česká freestyleová snowboardistka Pančochová se právě v Big Airu v této sezoně Světového poháru dostala dvakrát mezi elitní osmičku, nejlépe byla šestá na začátku listopadu v Modeně. V roce 2008 se v této nyní olympijské disciplíně stala juniorskou mistryní světa.

V Utahu ale co nejobtížnější triky na jediném skoku nepředvede. "Ono je to takové ruku v ruce. Ty na to nevidíš, sněží ti do toho a ještě do toho fouká. Takže máš strach, že to nedolétneš, hrozně kontroluješ, abys to dolétnul, a nesoustředíš na ten trik, který bys chtěl dělat," řekla Pančochová před kvalifikací Radiožurnálu.

Zda se dnes uskuteční kvalifikace U-rampy, není jasné. I v ní by Pančochová měla startovat.