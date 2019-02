Praha - Husté sněžení komplikuje dopravu v Olomouckém a Ústeckém kraji. Na silnicích je rozbředlý či ujetý sníh. V Ústeckém kraji je nesjízdných několik úseků silnic nižší třídy v Krušných horách. Na některých místech Jihočeského kraje napadlo až 30 cm sněhu. Naopak v Plzeňském kraji husté sněžení skončilo. Kvůli popadaným stromům je ale stále uzavřeno pět úseků tratí včetně tahu z Plzně na Prahu a čtyři úseky silnic.

Jihomoravský kraj

Silnice mokré po víkendové oblevě a dešti mohou dnes ráno namrzat, teploty se v kraji pohybují kolem nuly. Ve vyšších polohách, například na Blanensku, leží na okresních silnicích nový sníh, silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. Hasiči měli podle přehledu zásahů v noci práci s odstraňováním spadlých stromů ze silnic.

Autobusy Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje zatím jezdí bez zdržení a komplikací. Žádné potíže nehlásil brzy ráno ani Dopravní podnik města Brna.

Jihomoravského kraje se týká výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před lokálním vytvářením náledí nebo zmrazků. "Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně," uvedli meteorologové ve výstraze pro východní polovinu republiky.

Královéhradecký kraj

V noci sněžilo a dnes ráno na silnicích ležel rozbředlý sníh. V Orlických horách má ujetá vrstva sněhu nerovný povrch. Řidiči by při jízdě měli být velmi opatrní. Teploty se ráno pohybovaly slabě pod nulou, na horách bylo až minus pět stupňů Celsia. ČTK to zjistila u silničářů a meteorologů.

Dnes by mělo být v hradeckém kraji zataženo, místy se sněžením. Odpoledne se od západu čeká polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus dvěma až plus jedním stupněm Celsia, v 1000 metrech na horách má být kolem minus čtyř stupňů.

Moravskoslezský kraj

Na silnicích leží nová vrstva sněhu, některé silnice jsou tak sjízdné se zvýšenou opatrností. Kvůli sněžení může být snížena také dohlednost. Na hlavních tazích jsou po chemickém ošetření zbytky rozbředlého sněhu. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic. Mezi obcemi Bílá a Ostravice na Frýdecko-Místecku zůstává pro těžká nákladní vozidla uzavřena silnice I/56, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Meteorologové očekávají, že dnes bude ještě zpočátku místy sněžit. Během dne budou srážky ustávat. Teploty vystoupají maximálně na dva stupně, ale na horách může být až minus šest stupňů Celsia.

Olomoucký kraj

Husté sněžení komplikuje od nedělního večera provoz na silnicích, napadlo i více než deset centimetrů sněhu. Na vozovkách je rozbředlý nebo ujetý sníh a sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic. V kraji se od neděle kvůli sněžení stalo několik dopravních nehod. Hasiči zasahovali u havárie autobusu, ve kterém se zranil jeden cestují, a odstraňují spadané stromy.

Husté sněžení Olomoucký kraj po předchozím výrazném oteplení a dešti zasáhlo v neděli večer. Například ve vyšších polohách Prostějovska napadalo deset až 12 centimetrů sněhu. V horských okresech Jeseník a Šumperk je vrstva čerstvého sněhu ještě o několik centimetrů vyšší.

Správci silnic už v neděli večer za hustého sněžení vyslali do terénu všechny sypače i pluhy, přesto je na silnicích v kraji ráno vrstva rozbředlého či ujetého sněhu. "Všechny silnice jsou ráno se zvýšenou opatrností sjízdné. Žádná nemusela být uzavřena," řekl ČTK dispečer prostějovské správy silnic.

Husté sněžení komplikuje v Olomouci městskou hromadnou dopravu. Například autobusová linka číslo 11 byla časně ráno ukončena místo v Lošově na Svatém Kopečku, jelikož silnice do Lošova nebyla kvůli sněhu sjízdná. Nyní už autobusy do této okrajové části města opět zajíždí.

Ústecký kraj

Husté sněžení komplikuje dopravu. Nesjízdných je několik úseků silnic nižší třídy v Krušných horách. Sníh leží i na dalších cestách a na chodnících. Silničáři proto nabádají k velké opatrnosti.

Neprůjezdná je od dnešního rána trasa z Telnice do Petrovic a ze Zadní Telnice do Krásného Lesa na Ústecku. V noci na dnešek už nemohli vyjet řidiči z Litvínova do Mníšku a z obce Klíny do Českého Jiřetína na Mostecku.

Husté sněžení uzavřelo také cestu z Horní Halže na Měděnec, kterou hojně využívají kromě místních obyvatel také lyžaři při cestě na Klínovec nebo běžkaři. Už poněkolikáté je od začátku ledna zavřena silnice z Mikulova na Moldavu na Teplicku.

Zbytky rozbředlého sněhu leží na silnicích na Mostecku. Na Ústecku, Děčínsku či Lounsku je mezi některými obcemi na cestách vrstva ujetého sněhu a vozovka je často zúžena do jednoho pruhu.

Ojedinělé sněžení předpovídají pro Ústecký kraj meteorologové i na dnešek. Může se tvořit náledí a zmrazky.

Kraj Vysočina

Silnice jsou po nočním sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. ČTK to řekl dispečer krajské správy a údržby Roman Hubený. Solené hlavní tahy jsou mokré a místy je na nich rozbředlý sníh. Komunikace nižších tříd pokrývá ujetá vrstva sněhu posypaná drtí, někde může být zledovatělá. Po víkendové oblevě začalo znovu mrznout, teplota byla ráno i dva stupně pod nulou.

Sněhu v kraji připadlo několik centimetrů. "Měli jsme venku kolem 120 sypačů, dá se říci, skoro všechno," uvedl dispečer. V některých místech obtížně vyjížděly do kopce kamiony, jinak podle něj v dopravě nebyly větší problémy.

Podle policejního webu havarovalo před 06:00 osobní auto u Smrčné na Jihlavsku, místo by mělo být průjezdné. Na dálnici D1 směrem na Prahu zdržuje provoz od 04:30 nehoda nákladního auta na 103. kilometru mezi Větrným Jeníkovem a Humpolcem. Tvoří se tam kolona. Před 06:00 to pro řidiče znamenalo asi půlhodinové zdržení, uvedlo Národní dopravní informační centrum.

Na Vysočině dnes bude oblačno až zataženo. Sněhové přeháňky budou ustávat během odpoledne. Nejvyšší teploty budou mezi minus dvěma až plus jedním stupněm Celsia.

Zlínský kraj

Silnice jsou dnes ráno kvůli sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. V nižších polohách na nich po chemickém ošetření zůstává rozbředlý sníh, případně jeho zbytky. Na Vsetínsku se navíc může tvořit náledí. Vozovky ve vyšších polohách pokrývá uježděná vrstva sněhu krytá posypem, ve které jsou místy vyjeté ledové koleje. Dohlednost snižují na některých místech regionu kromě sněhových přeháněk také mlhy. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Pro těžká vozidla nad 3,5 tuny zůstává nesjízdná silnice třetí třídy mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, kterou silničáři přes zimu neudržují. Pro osobní vozidla je sjízdná pouze se řetězy. Dopravu na silnici třetí třídy mezi Kvasicemi na Kroměřížsku a Bělovem na Zlínsku komplikuje spadlý strom.

V kraji je převážně zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout plus dvou stupňů Celsia. Přes den bude zataženo, postupně až oblačno, místy s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami. Během dne dojde postupně k ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Vát bude mírný severozápadní vítr, který odpoledne zeslábne.