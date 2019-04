Praha - Záložník Josef Hušbauer byl rád, že se fotbalistům Slavie podařilo otočit zápas 30. ligového kola s Olomoucí a po výhře 2:1 uhájit před nadstavbou o titul čtyřbodový náskok před druhou Plzní. Po utkání ho mrzely zahozené šance, sám podle svých slov dvě situace nevyřešil dobře. Neví, co čekat od premiérové nadstavby, klíčový podle něj může být už první duel za týden v Liberci.

Olomouc se v Edenu dostala do vedení ze své první akce v sedmé minutě. "Stalo se přesně to, co jsme nechtěli. My chtěli dát první gól, abychom nehráli na brejky, ale víc v klidu, protože jsme měli těžký program. Bohužel jsme dostali v sedmé minutě gól, takže jsme ještě museli přidat," řekl novinářům Hušbauer.

Šancí na zvrat měla Slavia dost, ale dočkala se až po hodině hry. "Bylo jich (šancí) hodně. Já osobně měl dvě tři, které jsem vyřešil špatně. Mrzí mě, že jsem je nevyřešil líp," uvedl. Podíl na výsledku však měl i ligový debutant Aleš Mandous v brance Olomouce. "Chytal fantasticky. Taky mi to proběhlo hlavou, že jak jsme nemohli dát ten gól, že chytí dnes všechno. Naštěstí jsme ho aspoň dvakrát prostřelili," pochvaloval si Hušbauer.

O výsledek se podle něj slávisté v kabině o poločase za stavu 1:1 nestrachovali. "Věděli jsme, že jsme hráli dobře, že to byla otázka času, kdy nějaký gól dáme. Naštěstí jsme ten druhý dali. Škoda, že jsme nedali nějaký další, abychom se víc uklidnili, takhle jsme se vlastně báli až do konce zápasu," řekl Hušbauer.

Čtyřbodový náskok na Plzeň před pěti zápasy nadstavbové skupiny o titul s nejbližšími rivaly hodnotí pozitivně. "Každý bod je pro nás důležitý. Teď jsme si to zkomplikovali prohrou ve Zlíně, ztrátami s Libercem a Spartou, ale myslím, že ty čtyři body jsou furt dobré. Je to nadstavba, hraje se to poprvé, nikdo neví, co od toho může čekat. Můžeme třikrát vyhrát, třikrát prohrát. Ty týmy jsou ze špičky ligy, nečeká nás nic lehkého," uvedl Hušbauer.

Za možná klíčový považuje už první zápas nadstavby na hřišti Liberce. "Myslím, že máme dobře natrénováno. Přípravy pod panem (trenérem Jindřichem) Trpišovským jsou náročné, teď myslím z toho trochu těžíme," uvedl Hušbauer. Slavii podle něj také po předchozích týdnech, vyplněných duely Evropské ligy či domácího poháru, pomůže týdenní příprava bez vloženého utkání.