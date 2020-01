Hušbauer míří na hostování do Drážďan, Van Buren do Haagu

Praha - Záložník Josef Hušbauer má namířeno z fotbalové Slavie na půlroční hostování s opcí do druholigových Drážďan. Informoval o tom na sociálních sítích. Na půlroční hostování bez opce by měl do Haagu odejít i nizozemský útočník Mick van Buren.

"Jak už to chodí, i když si to moc přejeme, nic netrvá věčně. Zaslechl jsem, že Slavia chce dát příležitost mladším, tak to bývá a já to plně respektuji. Člověk se s tím musí vyrovnat. Vím, že fotbal budu hrát, a věřím, že toho mám ještě hodně před sebou," napsal devětadvacetiletý Hušbauer na instagramovém účtu svého otce.

"Dostal jsem několik krásných nabídek, za které jsem moc rád a vážím si vstřícnosti některých zahraničních klubů. Ale věřím, že pokud Slavie chce, abych byl stále jejím hráčem, má k tomu dobrý důvod. Proto rád přijímám nabídku na půlroční hostování s opcí v Drážďanech. Věřím a slibuji, že udělám vše pro to, abych jim byl platný v boji o udržení ve druhé bundeslize," uvedl Hušbauer. Drážďany jsou po 18 kolech na posledním osmnáctém místě.

Hušbauer přišel do Slavie ze Sparty v prosinci 2015. S červenobílými získal po dvou prvenstvích v lize a domácím poháru. V minulém ročníku postoupil s týmem do čtvrtfinále Evropské ligy a v aktuální sezoně se představil v Lize mistrů, kam klub postoupil po 12 letech.

"Jistě pochopíte, jak velkou váhu mají moje slova, když řeknu, že tyto čtyři roky patřily k těm nejkrásnějším v celém mém fotbalovém životě. Spolu jsme dokázali nemožné a jsem moc hrdý. S klidným svědomím mohu říci, že se Slavia stala mým domovem a celé ty roky jsem dělal maximum, abych byl pro ni přínosem," prohlásil český reprezentant.

Sedmadvacetiletý Van Buren přišel do Edenu v létě 2016 jako volný hráč. Předtím působil v dánském Esbjergu. "Můžu potvrdit, že Mick van Buren opustil tým a jedná v Nizozemsku o hostování," řekl pro iDNES.cz mluvčí Slavie Michal Býček.

Minulý týden opustila vršovický celek další dlouholetá opora Milan Škoda, který po osmi letech v klubu odešel do tureckého Rizesporu.