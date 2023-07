Hus a jeho snaha o poznání pravdy je stále inspirující, zaznělo dnes v Husinci

Husinec (Prachaticko) - Jan Hus byl fascinován pravdou a usiloval o její poznání. Je příkladem toho, jak jít za pravdou bez násilí, což se v dnešní době mnohdy neděje a poznání je ve špatných rukách zneužívané. ČTK to řekl Jaroslav Pokorný, kazatel Církve bratrské, který dnes vedl hlavní kázání při ekumenické bohoslužbě v Husinci na Prachaticku.

"Poznání dává určitou moc, která je ale snadno zneužitelná. Je skvělé, že poznáváme přírodu, máme vědu, techniku. Ale také se to dá zneužít. Přírodu často ničíme nebo zneužíváme vědecké objekty spíš člověk proti člověku," řekl Pokorný. Podobně zneužitelné jsou podle něho i informace. "Stačí je nějak posunout a udělám z toho dezinformaci," řekl Pokorný, který je správcem církevního sboru v Českém Těšíně a člen Rady Církve bratrské. Na Husových oslavách, jejichž součástí ekumenická mše byla, byl letos poprvé.

Hus je pro něj osobností, protože chtěl pravdu odhalovat bez násilí. "Lidé jsou schopni kvůli tomu, co pokládají za pravdu, být k sobě zlí. Věřím, že křesťanství je něco jiného, byť i my křesťané někdy špatně žijeme. Ale co je v Ježíšovi a co vidím i v Husovi, je to, jít za pravdou, nesklouznout do nějakých zkratkovitých věcí a přinášet ji s milostí a láskou. Je to aktuální i v 21. století," řekl Pokorný.

Mše se konala u příležitosti výročí smrti církevního reformátora Jana Husa, který byl pro své názory upálen před 608 lety na koncilu v německé Kostnici. Zazněly při ní i přímluvné modlitby za působení církve, za nemocné nebo za situaci na Ukrajině.

Ekumenická bohoslužba, které se účastní i zástupci jiných církví, se podle správce sboru Církve bratrské v Husinci Pavla Féra koná 6. července pravidelně. "Ukazuje to, že přes všelijaké rozdíly to, co nás spojuje, je daleko silnější. Myslím si, že když je dnešní společnost tolik rozštěpena, rozdělena, tak ukazovat porozumění je důležité," řekl Fér. Dnešní mše se účastnilo zhruba 100 lidí.

Tradice Husových oslav v jeho rodišti se odvíjí od roku 1869. První oslavy se nesly ve znamení 500 let od Husova narození. Konaly se i za první republiky. Komunistický režim ale udělal ze vzpomínky Okresní mírové slavnosti. K původní myšlence, připomínání odkazu Jana Husa, se městečko vrátilo v roce 1990. Letošní Husovy oslavy v Husinci začaly ve středu odpoledne. Dnes večer je ukončí koncert kapely Fešáci.

Den upálení mistra Jana Husa se v Česku slaví jako státní svátek. Hus byl katolický kněz. Kritizoval však svou církev za odvrácení se od jejích prvotních ideálů, odmítal její institucionalizaci, kritizoval kněží žijící v hříchu či kupčení s odpustky. Církví byl označen za kacíře a na kostnickém koncilu 6. července roku 1415 upálen.