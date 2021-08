Hurikán Ida zeslábl na nejnižší stupeň, má první oběť

Střecha zničená hurikánem Ida v New Orleans.

New Orleans - Hurikán Ida, který v neděli dorazil nad americký stát Louisiana jako hurikán čtvrté kategorie, si vyžádal první oběť a postupně zeslábl na nejnižší stupeň. Stále ho ale provází vítr o síle 155 kilometrů v hodině a vydatné srážky. Bez dodávek elekřiny je podle televize CNN ve státech Mississippi a Louisiana asi milion odběratelů, včetně celého města New Orleans. Elektřinu v New Orleans mají jen ti, kdo mají vlastní generátory.

Ida zasáhla stát Louisiana v neděli kolem poledne místního času jako hurikán druhé nejvyšší kategorie z pětibodové škály. Provázel ji vítr o rychlosti až 240 kilometrů v hodině. Ve čtvrté kategorii se udržela nad pevninou asi šest hodin, což je podle CNN relativně dlouho. Například loňský hurikán Laura, jenž zasáhl rovněž Louisianu, se v téže kategorii udržel jen tři hodiny. Později Ida dále zeslábla až na nejnižší stupeň a postupuje dál na sever, v dalších dnech se má stočit na severovýchod.

Kvůli silnému větru zůstalo už bez proudu asi milion odběratelů, z toho většina v Louisianě (na 941.100) a zbytek v Mississippi. V Louisianě oznámily úřady i první úmrtí v důsledku pádu stromu.

Silný vítr poničil dvě nemocnice v okrese Lafourche Parish na jihu Louisiany, v nichž jsou i pacienti s covidem-19. Podle agentury AP vichr v nemocnici v obci Cut Off na jihu způsobil značné škody, poškodil střechu, ale nikomu z pacientů ani personálu se nic nestalo. V témže okrese je také poškozeno hlavní vodovodní potrubí, takže některé části okresu jsou bez dodávek vody.

Americký prezident Joe Biden vyhlásil v postižených oblastech stav velké katastrofy, což umožní tamním úřadům čerpat federální pomoc.

Na stát Louisiana udeřil přesně před 16 lety hurikán Katrina, který si tehdy na jihovýchodě USA vyžádal na 1840 obětí, z toho většinu právě v Louisianě. Katrina značně poničila město New Orleans a jeho okolí. Místní úřady nyní doufají, že větším škodám zamezí protipovodňové zábrany, které tam po Katrině vybudovaly.