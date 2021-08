Hurikán Henri nad USA zeslábl na tlakovou níži, zrušeny byly stovky letů

Providence (USA) - Původně hurikán Henri, který nad severovýchodem Spojených států zeslábl na tlakovou níži, bude zřejmě až do dnešního večera místního času přinášet velké množství srážek, upozorňují meteorologové. Několik amerických států proto stále monitoruje situaci kvůli obavám ze záplav. Letecké společnosti byly podle médií nuceny kvůli živlu zrušit na letištích v New Yorku, New Jersey a Massachusetts dohromady až 1000 letů.

V neděli Henri zeslábl na bouři, ale na severovýchod přinesl silný vítr a mnoho deště. Strhal elektrické vedení a připravil o dodávky elektřiny kolem 128.000 domácností.

V New Yorku od soboty napršelo skoro 18 centimetrů vody a dalších sedm se očekává dnes. Meteorolog Dominic Ramunni ze služby na Long Islandu řekl, že jde o rekordní dvoudenní množství od roku 2011, kdy oblast zasáhl hurikán Irene.

Ve městě Newark v New Jersey museli záchranáři pomáhat zhruba 80 lidem, kteří zůstali uvězněni v autech v zaplavených ulicích.

U města Long Beach ve státě New York ale bylo vidět na moři několik surfařů. Se svou osmiletou vnučkou tam přišel i šestasedmdesátiletý Andy Lawrence, který řekl, že jeho rodina miluje bouře.

Končící newyorský guvernér Andrew Cuomo vyhlásil mimořádný stav, takže stát New York mohl v přípravách na záplavy využít federální peníze. Guvernér ale řekl, že úřady velké škody nečekají. Cuomo je obviněn ze sexuálního obtěžování, úřad má opustit dnes.

Několik měst na pobřeží ve státě Connecticut nařídilo evakuaci. V Rhode Islandu uzavřeli kvůli silnému větru tři mosty a úřady tam zakázaly provoz motocyklů a některých vozidel s přívěsem.

Henri udeřil na pevninu doprovázen větrem o rychlosti 95 kilometrů za hodinu, postupně ale vítr zeslábl na 48 kilometrů za hodinu. Směřuje dál na severovýchod, ke kanadskému Novému Skotsku má dorazit v úterý nebo ve středu ráno.