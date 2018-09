Washington - Hurikán Florence, který v pátek udeřil na východní pobřeží USA a v neděli zeslábl na tropickou depresi, si ve státech Severní a Jižní Karolína vyžádal 18 lidských životů. Bouři, jež rovněž uvěznila stovky lidí v jejich domovech a na řadě míst přerušila dopravu i dodávky elektřiny, doprovázejí mimořádné lijáky. Především Severní Karolínu, ale i Západní Virginii a Virginii, přitom to nejhorší teprve čeká, v následujících dnech tam hrozí další mohutné záplavy.

Podle statistik americké Národní povětrnostní služby (NWS) spadlo do neděle na pobřeží Severní Karolíny 86 centimetrů vody. Půl milionu lidí je bez elektřiny, do krytů se uchýlilo hlavně v Severní Karolíně kolem 15.000 Američanů. Hladiny řek v postižené oblasti stále stoupají, některé toky dosahují výše kolem sedmi metrů.

Jen v Severní Karolíně se do pomoci obyvatelům zatopených oblastí zapojilo 1000 specializovaných záchranářů, 36 vrtulníků a 200 lodí. Hlavní podporu poskytuje armáda, která na východ USA spěšně povolala 13.500 vojáků. Do dnešního rána místního času (poledne SELČ) bylo do bezpečí přepraveno 1600 ohrožených lidí a 300 zvířat.

První odhady škod po hurikánu hovoří o deseti až šedesáti miliardách dolarů (219 miliard až 1,3 bilionu korun). Hrozí také ekologické škody způsobené přívaly vody, jež mohou vyplavit z průmyslových podniků, včetně chemických továren, toxické látky. Z postižených regionů jsou hlášeny první zatopené uhelné doly a živočišné farmy s nebezpečným odpadem.

Úřady očekávají, že deště potrvají ještě tento týden a způsobí vylití řady vodních toků z břehů, a to nejen v Severní a Jižní Karolíně.

Úřady v Severní Karolíně vyzvaly obyvatele, aby v tomto státě vůbec nevyráželi na cesty. Mnoho silnic a dálnic je neprůjezdných, přímořské město Wilmington je kvůli zaplaveným komunikacím odříznuté od okolí. Zásoby vody a potravin do města převážejí desítky speciálních vojenských automobilů.

Velké obavy podle agentury AP vzbuzuje poměrně hustá síť přehrad a vodních nádrží, jejichž hráze se mohou protrhnout. Ohroženo je téměř 1500 umělých vodních ploch, 185 z nich je ve zvlášť špatném stavu.