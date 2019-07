Hunt: Zadržením tankeru se Írán vydal na nebezpečnou cestu

Teherán/Londýn - Írán se pátečním zadržením britského tankeru v Hormuzském průlivu vydal na nebezpečnou cestu, řekl dnes britský ministr zahraničí Jeremy Hunt. Reakce Británie na incident bude podle něj rozhodná. Situací se ještě v pátek pozdě večer zabýval výbor pro krizové situace, který podle Hunta britským lodím doporučil, aby se vodám Perského zálivu teď vyhýbaly.

"Včerejší (páteční) události v Perském zálivu znepokojivě naznačují, že když Gibraltar v souladu s právem zadržel ropu směřující do Sýrie, tak Írán si pak možná zvolil nebezpečnou cestu nezákonného a destabilizačního chování," napsal Hunt na twitteru. Odkazuje tím na postup britského námořnictva, které 4. července u Gibraltaru zadrželo íránský tanker Grace 1 se zdůvodněním, že veze ropu do Sýrie. To úřady vyhodnotily jako porušení protisyrských sankcí Evropské unie.

"Jak jsem říkal včera (v pátek), naše reakce bude uvážlivá, ale rozhodná. Snažíme se najít způsob řešení té záležitosti kolem Grace 1, ale zajistíme bezpečnost našich lodí," citovala ho agentura Reuters.

Hunt podle agentury DPA před pátečním jednáním výboru pro krizové situace COBRA řekl, že situaci probíral s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem. Pokoušel se rovněž telefonicky spojit se svým íránským protějškem Mohammadem Džavádem Zarífem. Hovor se ale nekonal, protože Zaríf byl v tu dobu v letadle.

Po jednání bezpečnostního výboru mluvčí britské vlády uvedl, že doporučuje všem britským lodím, aby se až do odvolání vyhýbaly Hormuzskému průlivu a přilehlým vodám.

Íránská polooficiální agentura Fars uvedla, že britský tanker Stena Impero měl před svým pátečním zadržením íránskými revolučními gardami v Hormuzské úžině nehodu s rybářskou lodí a zřejmě jí nechtěl pomoci. Všech 23 členů posádky britského tankeru je teď v přístavu Bandar-Abbás, kde muselo plavidlo zastavit. Posádka zůstane na palubě, dokud neskončí vyšetřování, uvedla agentura Fars.

Ministr Hunt obecně k Íránu také řekl, že je velmi znepokojen ztrátou kontaktu britské humanitární pracovnice s íránským pasem Nazanin Zaghariové-Ratcliffeové s její rodinou. Jednačtyřicetiletá Britka si v íránské věznici odpykávala pětiletý trest za spiknutí proti íránskému režimu. Teď ale byla převezena do psychiatrické léčebny a rodina o ní nemá zprávy.

"Doufali jsme, že to znamená, že dostává potřebnou lékařskou pomoc. Nicméně fakt, že jí byl odepřen kontakt s rodinou nám dává vážný důvod k obavám," uvedl Hunt.