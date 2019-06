Hunt by o brexitu bez dohody mohl rozhodnout začátkem října

Londýn - Jeremy Hunt by se rozhodl vyvést na konci října Británii z Evropské unie bez dohody, pokud by již začátkem října bylo jasné, že neexistují žádné vyhlídky na prosazení dohody v parlamentu. Hunt, který nyní zastává funkci ministra zahraničí a soupeří o post lídra Konzervativní strany s bývalým londýnským starostou Borisem Johnsonem, to řekl v rozhovoru s televizí BBC.

Za jasného favorita na nového lídra konzervativců, který vystřídá premiérku Theresu Mayovou v čele britské vlády, je od začátku považován Johnson patřící k nejznámějším zastáncům tvrdého brexitu.

Hunt dnes uvedl, že jeho demokratickou povinností je zajistit včasné uskutečnění brexitu. "Rozdíl mezi mnou a Borisem není tak velký, jak lidé říkají," prohlásil. "Pokud na začátku října nebudou vyhlídky na dohodu schopnou projít parlamentem, potom uskutečním odchod na konci října, protože to je náš demokratický slib britskému lidu," dodal.

Původně měla Británie opustit EU už 29. března, nakonec byl ale brexit odložen. Britští poslanci totiž neschválili dohodu o vystoupení z EU, kterou vyjednala Mayová. Nový termín brexitu je stanoven na 31. října.