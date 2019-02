Londýn - Britská vláda v následujících dnech vypracuje návrhy řešení sporu kolem režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem po brexitu a předloží je Evropské unii. V rozhovoru s BBC to dnes řekl britský ministr zahraničí Jeremy Hunt. Podle něj je nyní ještě příliš brzy říci, zda bude potřeba odchod Spojeného království z Unie odložit. Mluvčí premiérky Theresy Mayové mezitím oznámil, že předsedkyně vlády bude později odpoledne jednat se skupinou poslanců, kteří předložili alternativní brexitový plán, a setká se též se zástupci odborů.

Podle Hunta každá z možností ohledně hranice mezi Irskem a Severním Irskem má podle něj potenciál. "My je ale teď musíme (tyto varianty) dát dohromady, ujistit se, že berou v potaz obavy EU, a pak o nich budeme diskutovat," uvedl šéf britské diplomacie.

Británie má evropský blok opustit 29. března, tedy již za 57 dní. Schvalování dojednané dohody o podmínkách odchodu ale v britském parlamentu komplikuje právě takzvaná irská pojistka. Ta je součástí smlouvy o britském vystoupení z EU a má platit v případě, že se strany do konce přechodného období po brexitu nedohodnou na lepším řešení. Jejím smyslem je zamezit vzniku tvrdé hranice mezi Irskem a Severním Irskem; odpůrci připravené varianty se ale obávají, že pojistka představuje riziko připoutání Británie k unijním strukturám i po brexitu.

Britská premiérka Mayová už ve středu nastínila možné změny pojistky; je mezi nimi například časové omezení její platnosti nebo mechanismus, díky němuž by od ní Británie mohla jednostranně odstoupit. Z Bruselu ale opakovaně zaznívá, že EU dojednanou dohodu znovu otevírat nebude. Zejména klíčové Irsko dává najevo, že alternativy k irské pojistce neexistují.

Skupina konzervativních poslanců v úterý přišla s kompromisním plánem, který má podporu jak zákonodárců, kteří požadují úplnou odluku od unijních struktur, tak těch, kteří by si přáli setrvání země v EU. Podle britského tisku s ním souhlasí i někteří ministři. Jeho podstatou jsou změny v irské pojistce a prodloužení přechodného období do prosince 2021 místo současného prosince 2020. V médiích se pro návrh vžil název "Malthouseův kompromis". Brusel ale podle zdrojů deníku The Guardian již v úterý návrh označil za nefunkční.

Kvůli patové situaci kolem brexitu britští poslanci patrně přijdou o své desetidenní prázdniny, předběžně plánované od 14. do 25. února. Sdělila to dnes Andrea Leadsomová, která organizuje vládní agendu v Dolní sněmovně.

Babiš: Není důvod, aby Česko jednalo o brexitu samostatně

Česko podporuje jednotný postup Evropské unie k vystoupení Velké Británie a není důvod, aby o záležitosti jednalo samostatně. Při dnešních sněmovních interpelacích to řekl premiér Andrej Babiš (ANO) na dotaz poslankyně ODS Veroniky Vrecionové. Česko se podle ministerského předsedy nadále domnívá, že nejlepší by bylo uzavření dohody, kterou unie a Británie dojednaly.

Dohodu odmítla britská dolní sněmovna. Britská vláda chce nyní zpracovat návrhy řešení sporu kolem režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem po brexitu, předloží je Evropské unii. Z Bruselu ale opakovaně zaznívá, že unie dojednanou dohodu znovu otevírat nebude. Zejména klíčové Irsko dává najevo, že alternativy k irské pojistce neexistují.

Vrecionová se ptala Babiše mimo jiné na to, zda vyzval předsedu Evropské rady Donalda Tuska nebo šéfa Evropské komise Jeana-Claudea Junckera, aby s Británií jednali. Britský požadavek na úpravu takzvané irské pojistky je podle jejího názoru zcela oprávněný a je podle poslankyně chyba, že unijní přestavitelé odmítají další jednání.

"Evropská unie se domluvila, že bude mít jednotné stanovisko," zdůraznil Babiš. Evropská unie podle něho stále netuší, co Británie žádá. "Není důvod, aby Česká republika jednala samostatně. Stále se ptáme, co Velká Británie chce, a stále to nevíme," dodal.

Připomněl také, že Česko se připravuje na brexit bez dohody. Příslušný zákon nyní čeká na projednání v Senátu. Británie má evropský blok opustit 29. března.

Britská výroba aut loni klesla, investice se propadly o polovinu

Výroba automobilů v Británii se v loňském roce snížila o devět procent na pětileté minimum 1,52 milionu vozů. Zaznamenala tak nejprudší pokles od hospodářské recese z let 2008 a 2009. Investice do automobilového průmyslu se propadly dokonce téměř o polovinu na 589 milionů liber (zhruba 17 miliard Kč), a to kvůli obavám ohledně připravovaného odchodu Británie z Evropské unie. Vyplývá to z dnešních údajů britského Svazu výrobců a prodejců automobilů (SMMT).

"Protože do opuštění EU již zbývá méně než 60 dnů a riziko odchodu bez dohody je čím dál reálnější, nachází se britský automobilový průmysl ve stavu nejvyšší pohotovosti," uvedl generální ředitel SMMT Mike Hawes. "Nejistota kolem brexitu již způsobila obrovské škody ve výrobě, investicích i pracovních místech," dodal.

Dosavadní újma však podle Hawese "není ničím ve srovnání s trvalou devastací způsobenou náhlým přerušením našich hladkých obchodních spojení, a to nejen s EU, ale také s mnoha dalšími globálními trhy, se kterými v současnosti volně obchodujeme".

Hawes vyzval politiky, aby uskutečnili vše, co je v jejich silách, k odvrácení brexitu bez dohody. Ten podle SMMT představuje "největší hrozbu pro konkurenceschopnost britského automobilového průmyslu za generaci". Automobilový sektor v Británii podle agentury Reuters zaměstnává kolem 850.000 lidí.