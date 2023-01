Humpolecké muzeum vystavuje letadla modelářů z Jiřic, včetně třímetrových modelů

Humpolec (Pelhřimovsko) - V humpoleckém Muzeu Dr. Aleše Hrdličky začala výstava RC leteckých modelů. Po několikaleté pauze ji uspořádal Letecký modelářský klub Jiřice, který je dlouholetým pořadatelem celostátních setkání modelářů. Výstavou chce k modelářství přilákat mladou generaci. K vidění jsou i třímetrové exempláře. ČTK to řekl předseda klubu Ladislav Farka. Výstava bude přístupná do 29. ledna.

"U modelářství je obrovský úpadek, mladí lidé o to nemají zájem. Přijdou do klubu třeba na rok a zase skončí. Výstavy pořádáme, abychom o modelářství zvýšili zájem, aby to viděli mladí lidé. Dali jsme to (pozvánku) do všech škol, aby se přišly děti podívat. Dokonce je tam pro ně domluvená i přednáška," řekl Farka.

Dnes zahájená výstava je třetí, kterou klub pořádá. "V době covidu-19 nebylo nic, teď ji děláme asi po čtyřech letech. Je to klubová výstava našich členů. Zcela jsme zaplnili výstavní sál muzea na Dolním náměstí," řekl Farka.

Největší modely mají rozpětí křídel 3,75 metru. K vidění je i patnáctikilogramové práškovací letadlo, větroně, hydroplány i jedno proudové letadlo nebo model německého bombardéru. Kromě letadel vystavili modeláři i pohyblivé figuríny pilotů, které jsou schopné reagovat na letové situace v řízeném modelu, třeba nakloněním hlavy.

Letecký modelářský klub Jiřice má 30 členů. Klub založil Farka spolu s dalšími modeláři v roce 2006.

Největší akcí klubu je Jiřická show, koná se na letišti v Jiřicích nedaleko Humpolce, které modeláři koupili v roce 2016. První show se uskutečnila v roce 2009, obvykle má desítky účastníků.