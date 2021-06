Hummels litoval po prohře s Francií vlastního gólu, trenér Löw ho hájil

Mnichov - Nepovedený návrat na mezinárodní scénu prožil německý fotbalista Mats Hummels. Zkušený obránce, jehož trenér Joachim Löw zařadil do národního týmu poprvé od podzimu 2018, se stal nechtěným hrdinou úvodního utkání mistrovství Evropy s Francií, když jeho vlastní branka rozhodla o vítězství světových šampionů 1:0. Kouč Löw ho však po utkání bránil a v dalším utkání s Portugalskem chce vidět větší sílu v útoku.

"Porážka nás hodně bolí a hlavně mě, protože to nakonec rozhodl můj vlastní gól," napsal Hummels po utkání na instagram. "V zápase jsme bojovali a dali do toho vše. Víme, že máme po herní stránce stále co zlepšovat, ale museli jste vidět, že se na turnaji chceme roztrhnout, znovu vás inspirovat a být úspěšní," uvedl Hummels.

Dvaatřicetiletý obránce Borussie Dortmund si v 20. minutě srazil nešťastně do sítě mimo dosah brankáře Manuela Neuera prudký střílený centr Lucase Hernándeze. Šlo již o třetí vlastní gól na letošním turnaji. "Z tohohle ho ale nemůžete vinit, byla to smůla. Ta přihrávka byla velmi prudká. Možná jsme to mohli už předtím ubránit lépe, pro Matse to pak bylo velmi složité," hájil ho Löw.

Německo poprvé prohrálo svůj zahajovací zápas na ME a vyhrálo jen jeden z posledních čtyř duelů (generálka proti Lotyšsku 7:1). Od konce března si připsalo druhou porážku. "Prohrát po vlastním gólu je samozřejmě nepříjemné, ale jinak musím říct, že hráči podali dobrý výkon. Bojovali jsme, vyhrávali hodně soubojů, jen jsme nedali gól. V některých situacích nám chyběla vepředu úderná síla. Na tom musíme pracovat, ale do dalších zápasů jsem viděl hodně pozitiv," řekl Löw, který získal s Německem na ME při třech účastech stříbro a dva bronzy.

Pochválil rovněž francouzskou obranu, která odvracela jak útoky, tak standardní situace. "Les Bleus" navíc sami pronikali do rychlých protiútoků a dali ještě zásluhou Kyliana Mbappého či Karima Benzemy dva góly, ty však nebyly uznány. "Jsou to mistři světa v bránění. Jejich hra je založena na protiútoku a i teď bylo všech 10 hráčů na vlastní polovině. Víme, že se musíme v dalším zápase zlepšit. Proti Portugalsku potřebujeme jeden nebo dva góly,“ řekl Löw, jenž po turnaji v roli hlavního trenéra po 15 letech u týmu skončí.

Druhé utkání na ME s Portugalskem sehrají Němci v Mnichově v sobotu.