Humanitární konvoj do Gazy nesmí být jednorázový, zdůrazňují USA, OSN i Británie

Kamiony s humanitární pomocí přejely přes hraniční přechod Rafáh z Egypta do Pásma Gazy. 21. října 2023.

Kamiony s humanitární pomocí přejely přes hraniční přechod Rafáh z Egypta do Pásma Gazy. 21. října 2023. ČTK/AP/Fatima Shbair

Gaza - Šéf americké diplomacie Antony Blinken dnes vyzval, aby hraniční přechod Rafáh mezi Egyptem a Pásmem Gazy zůstal po průjezdu prvního humanitárního konvoje otevřený i pro další dodávky pomoci. I Británie zdůraznila, že tato "životně důležitá" pomoc nesmí být jednorázová. Německý kancléř Olaf Scholz označil dnešní příjezd prvních kamionů s humanitární pomocí do Gazy za významný krok. Několik agentur OSN později ve společném prohlášení vyzvalo k humanitárnímu příměří a neomezenému přístupu k humanitární pomoci v celém Pásmu Gazy.

Kamiony s humanitární pomocí, které několik dní čekaly na Sinajském poloostrově, dnes začaly přejíždět do Gazy z Egypta přes hraniční přechod Rafáh. Izrael souhlasil s tím, že dnes do Gazy vpustí 20 kamionů s pomocí. Podle tiskových agentur zatím není jasné, jak dlouho přechod zůstane otevřen, a zda se přes něj dostanou držitelé zahraničních pasů, kteří zhruba dva týdny čekají, až jim bude umožněn odchod do Egypta.

"Je dobré a důležité, že nyní přijíždí první humanitární pomoc pro obyvatele Gazy. Potřebují vodu, potraviny a léky - nenecháme je v tom samotné," prohlásil Scholz. Dodal, že Německo "se i nadále všemožně angažuje ve zmírňování utrpení v tomto konfliktu".

"Tímto konvojem mezinárodní společenství začíná řešit humanitární krizi v Gaze, která zanechala její obyvatele bez přístupu k dostatečnému množství potravin, vody, lékařské péče a bezpečných přístřešků," uvedl v prohlášení americký ministr zahraničí Blinken. "Vyzýváme všechny strany, aby ponechaly přechod Rafáh otevřený, a umožnily tak pokračující přísun pomoci, který je nutný pro lidi v Gaze," dodal. Ministr přitom zdůraznil, že palestinské radikální hnutí Hamás nesmí pomoc rozkrást a nesmí bránit tomu, aby se dostala k civilistům, kteří ji potřebují.

"První konvoj nesmí být poslední," varoval dnes také zástupce generálního tajemníka OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí Martin Griffiths. "Jsem přesvědčen, že tato zásilka bude začátkem trvalého úsilí o bezpečné, bezpodmínečné a nerušené poskytování základního zboží - včetně potravin, vody, léků a pohonných hmot - obyvatelům Gazy," dodal. Dnešní dodávka podle egyptských médií neobsahuje pohonné hmoty, které jsou v Pásmu Gazy, kde se zastavila jediná elektrárna, životně důležité.

Podobně jako představitel OSN se dnes vyjádřil i britský ministr zahraničí James Cleverly, který zdůraznil, že se nesmí jednat pouze o "jednorázovou" akci. "Tato pomoc je záchranným lanem pro ty, kteří trpí. Spojené království nadále usiluje o přístup humanitární pomoci do Gazy," dodal.

"Toky humanitární pomoci musí být v dostatečném rozsahu, trvalé a umožnit všem obyvatelům Gazy zachovat si důstojnost," uvedly později podle agentury Reuters Světová zdravotnická organizace (WHO), Světový potravinový program (WFP), Rozvojový program OSN (UNDP), Populační fond OSN (UNFPA) a Dětský fond OSN (UNICEF).

Palestinští ozbrojenci z Pásma Gazy provedli 7. října překvapivý útok na Izrael, při němž zahynulo přes 1400 lidí, a zhruba dvě stovky dalších byly uneseny. Izrael poté Hamásu slíbil naprosté zničení a zahájil masivní bombardování Pásma Gazy, které podle místních úřadů připravilo o život více než 4100 lidí a dalších 13.000 zranilo. Na palestinské území o rozloze menší než Praha také uvalil totální blokádu, což přispělo ke zhoršení humanitární krize. Místní obyvatelé podle lidskoprávních organizací dodávky pomoci nutně potřebují.