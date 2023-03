HuffPost: Hlasem skupiny, jíž děkoval bratislavský střelec, je žena z Kalifornie

Washington - Když loni v říjnu slovenský mladík zastřelil dva muže před bratislavským gaybarem Tepláreň (Teplárna), zahrnul do textu o své motivaci k útoku poděkování neonacistické internetové komunitě Terrorgram Collective. Lídři skupiny, která nabádá k násilí a oslavuje jeho pachatele, vystupují anonymně a dosud nebylo známé, kdo za skupinou stojí. Americký web HuffPost nyní upozornil, že stopy vedou k ženě žijící v Sacramentu v americkém státě Kalifornie.

Skupina antifašistických aktivistů tento týden přišla s informací, že 33letá Dallas Humberová je hlasem audioknih a videí, které Terrorgram Collective publikuje. HuffPost uvádí, že závěry publikované na webu investigativní skupiny Left Coast Right Watch se mu podařilo ověřit. Humberová údajně stojí i za vícero účty v komunikační aplikaci Telegram, kterou extremistická skupina používá k šíření svých myšlenek.

Žena je popisována jako dlouholetá autorka ilustrací s neonacistickou tematikou, z nichž některé pravděpodobně zpeněžila. "Také prodávala robertky a vytvářela videa, v nichž hodnotí různé sexuální pomůcky," píše HuffPost. Zkontaktovat Humberovou se webu nepodařilo. Na žádosti o vyjádření ona ani její příbuzní nereagovali, jakkoli prý bylo jasné, že zprávu zaslanou na Telegramu si zobrazila.

Mladík identifikovaný jako vrah dvou obětí ze Zámocké ulice v Bratislavě zmínil Terrorgram Collective v sekci nadepsané "zvláštní poděkování" v manifestu publikovaném současně s loňským útokem. "Terrorgram Collective, vy víte, kdo jste... Budujete budoucnost pro bílou revoluci," napsal 19letý Juraj Krajčík, který po útoku podle vyšetřovatelů spáchal sebevraždu. Jeho text odrážel nenávist ke členům komunity LGBT+, k Židům i k lidem tmavé pleti a policie čin vyšetřovala jako teroristický útok.

Podle HuffPost to bylo poprvé, co byla Terrorgram Collective zmíněna v podobném manifestu, které sepisují krajně pravicoví pachatelé útoků ve snaze inspirovat další lidi k násilí. Left Coast Right Watch uvádí, že skupina zmínku v textu bratislavského střelce nadšeně uvítala a označila jej za prvního "svého" útočníka.

Terrorgram Collective je považována za součást takzvaného akceleračního hnutí, jehož cílem je urychlit kolaps multietnické západní společnosti pácháním masových vražd a jiných násilných činů. Uvedená skupina k takovýmto útokům otevřeně vyzývá a pachatele dřívějších útoků s podtextem bělošské nadřazenosti označuje jako "světce". Loni publikovala více než 20minutový "dokument" oslavující střelby a jiné útoky z posledních let, v němž ženský hlas tyto činy označuje za "poselství bílého teroru".

K odhalení totožnosti ženy vystupující v materiálech skupiny vedla "dlouhá cesta z digitálních drobků" sahající až do dospívání Humberové, kdy se začala objevovat v krajně pravicových zákoutích internetu, píše HuffPost. Zpráva o "jedné z hlavních propagandistek" Terrogram Collective navazuje na nedávno zveřejněné soudní dokumenty identifikující možného dalšího člena skupiny. Brandon Russel, který v minulosti založil jinou neonacistickou buňku, a jeho partnerka čelí obviněním, že plánovali útok na rozvodnou síť v americkém státě Maryland s cílem odstřihnout od elektřiny město Baltimore.